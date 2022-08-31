共軍已派出2000餘兵力 進入俄國參加「東方」軍演

共軍正在參加的俄羅斯「東方-2022」軍演，規模此前並未透露，如今大陸官媒揭露共軍有2,000餘人參加此次軍演，相較2018年派出的3,200人參演，規模有所下降。

央視新聞報導，「東方-2022」演習8月31日上午在俄羅斯烏蘇里斯克市謝爾蓋耶夫斯基訓練場開幕，共軍之外，還有阿爾及利亞、印度、白俄羅斯、塔吉克、蒙古等國派出部隊參加此次演習，報導稱，共軍參演部隊主要由北部戰區所屬陸軍、海軍和空軍部隊組成，參演兵力2,000餘人，各型車輛（裝備）300餘台，固定翼飛機和直升機21架，艦船3艘，這些人員裝備，在過去的十幾天裡，採取摩托化行軍、鐵路輸送、海上機動、空中輸送方式，跨境投送到俄國。

據指出，此次軍演將持續至9月7日，參演總兵力超過5萬人，共投入5,000多件武器裝備。演習共分兵力集結部署、聯合戰役籌畫、聯合戰役實施、組織兵力回撤4個階段展開。參演各國軍隊共同組建導演部和聯合戰役指揮機構。

公開資料顯示，「東方-2018」演習中，共軍派出3,200人參演，另出動各型裝備車輛1,000餘台，固定翼飛機和直升機30架。