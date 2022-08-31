快訊

台鐵中秋不停駛恐生變 員工不滿「加薪低」連署要翻案

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戈巴契夫、稻盛和夫離世 大陸外交部記者會上哀悼

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）

31日，在大陸外交部例行記者會上，發言人趙立堅同時對近期兩位逝世名人表達哀悼，一位是蘇聯最後一任領導人、前總統戈巴契夫；另一位則是全球知名企業家、日本京瓷公司創辦人稻盛和夫

趙立堅表示，戈巴契夫曾經為推動中蘇關係正常化作出積極貢獻，對戈巴契夫逝世表示哀悼，向他的家屬表示慰問。

此外，對於稻盛和夫的辭世。趙立堅會上表示，稻盛和夫是全球知名企業家，為推動日本經濟、科學、文化事業發展，促進中日兩國友好交流合作，作出積極貢獻。趙立堅又指出，中日兩國各領域聯繫緊密，利益深度融合，希望兩國各界共同努力，不斷深化交流合作，推動中日關係健康穩定發展。

戈巴契夫於31日去世，享壽91歲。他的逝世在大陸網路一度成為熱搜辭，且對其褒貶不一，有觀點認為他結束冷戰，也有觀點認為他傾向西方而毀了蘇聯。

稻盛和夫於24日逝世，享壽90歲。他創立兩間世界500強企業，並曾成功協助陷入財困的日本航空完成重建，在日本有經營之神的美譽。他的「稻盛哲學」與中國文化頗有淵源，比如「和諧」與「積善」是京瓷信奉的企業文化。他也曾經多次到訪中國，並在中國擁有越來越多身份，相繼被聘為南開大學、新疆大學和中山大學的客座教授，以及受聘為天津市經濟顧問。

日本經濟 趙立堅 稻盛和夫

延伸閱讀

俄羅斯將為戈巴契夫辦國葬？克宮：尚未決定 今日將討論

【即時短評】俄國入侵烏克蘭 都怪戈巴契夫？

圖輯／終結冷戰推手逝世：台灣大眾文化所熟識的「戈巴契夫」

戈巴契夫與必勝客：共產鐵幕裡矛盾的「披薩滋味」

相關新聞

共軍已派出2000餘兵力 進入俄國參加「東方」軍演

共軍正在參加的俄羅斯「東方-2022」軍演，規模此前並未透露，如今大陸官媒揭露共軍有2,000餘人參加此次軍演，相較20...

金門實彈驅離無人機 陸外交部：渲染緊張

對於近日頻繁有大陸無人機侵擾金門，金防部守軍30日進行實彈防衛射擊將其驅離。大陸外交部發言人趙立堅31日下午回應指出，「...

戈巴契夫、稻盛和夫離世 大陸外交部記者會上哀悼

31日，在大陸外交部例行記者會上，發言人趙立堅同時對近期兩位逝世名人表達哀悼，一位是蘇聯最後一任領導人、前總統戈巴契夫；...

陸海關以違反「一中原則」 查扣1321本印有中華民國的圖書

繼作家龍應台反映其多本著作在大陸被禁後。陸媒報導，天津海關近日查扣違反「一個中國原則」的圖書1321本，這些書中印有中華...

港府舉辦論壇 陸官員紛出言挺港

香港政府及香港貿易發展局舉辦「一帶一路」高峰論壇，韓正等大陸官員接連表態稱支持香港，韓正特別強調支持香港維持普通法制度，...

陸外交部：域外國家應讓亞太地區成為互利合作大舞台

馬來西亞前總理馬哈蒂（Mahathir Mohamad）近期受訪呼籲東協國家應該對華靠攏，來遠離其他對中國的挑釁。對此，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。