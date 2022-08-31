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陸外交部：域外國家應讓亞太地區成為互利合作大舞台

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（大陸外交部網站）
大陸外交部發言人趙立堅。（大陸外交部網站）

馬來西亞前總理馬哈蒂（Mahathir Mohamad）近期受訪呼籲東協國家應該對華靠攏，來遠離其他對中國的挑釁。對此，大陸外交部發言人趙立堅31日在記者會上表示，域外國家應讓亞太地區成為互利合作的大舞台，而非零和博弈競技場。

趙立堅指出，中方一貫主張發展不針對第三方的包容性夥伴關係，反對逼迫別國選邊站隊，域外國家應切實尊重地區國家的利益和願望，讓亞太地區成為互利合作的大舞台，而不是零和博弈的競技場。

馬哈蒂近期接受英媒《金融時報》專訪時指出，中國是馬來西亞與該地區一個「大市場」，因此維持這種經濟關係至為重要。他還提及，中方不會佔領他國，因此東協國家也應該對華靠攏，來遠離其他對中國的挑釁。

事實上，馬哈蒂在今年5月曾公開表示，美國的「印太經濟框架」是政治性框架，而非經濟性框架，美方一心要排除中國並向南海派遣軍艦可能導致意外事件，並引發暴力或戰爭，這不利於東協國家經濟發展，應避免美中衝突升級，維護地區穩定。當時趙立堅在回應馬哈蒂的說法便公開表達贊同，並強調，亞太成功的密碼不是零和對抗，而是合作共贏。

馬來西亞 趙立堅

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