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陸海關以違反「一中原則」 查扣1321本印有中華民國的圖書
繼作家龍應台反映其多本著作在大陸被禁後。陸媒報導，天津海關近日查扣違反「一個中國原則」的圖書1321本，這些書中印有中華民國字樣。
天津今晚報報導，天津某公司日前申報進口一批圖書，共5165本。海關關員現場查驗發現，該批圖書包含漫畫、科普讀物、書法或文物圖鑒等多種類型，其中57種、1321本圖書中印有「中華民國」字樣，涉嫌損害國家主權，違反「一個中國」原則。目前海關已按照相關規定對上述貨物進行暫扣，並轉交後續部門處置。
書本封底的版權頁都會敘明作者、出版單位、印刷時間、出版日期等資訊。台灣出版的書多半會寫上中華民國的日期時間，大陸現以違反「一中原則」對這類圖書開刀，是兩岸關係不佳下，大陸最新查禁的項目。但目前也有部分書籍以西元時間敘明出版日期或可避開大陸的「規定」。
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