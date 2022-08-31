《求是》雜誌發表習近平講話稿 應對明清時期「閉關鎖國」？

中共中央機關刊物《求是》雜誌明天（9月1日）發表中共總書記習近平在黨的十九屆五中全會第二次全體會議上的重要講話。習近平在講話中提到，構建新發展格局是把握發展主動權的先手棋，不是被迫之舉和權宜之計；是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環。

新華社報導，《求是》雜誌刊載習近平在十九屆五中全會第二次全體會議上，就「新發展階段貫徹新發展理念必然要求構建新發展格局」講話中指出，要正確認識國際國內形勢。「當前和今後一個時期，我國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。我們的判斷是危和機並存、危中有機、危可轉機，機遇更具有戰略性、可塑性，挑戰更具有複雜性、全局性，挑戰前所未有，應對好了，機遇也就前所未有」。

講話指出，「要從全局和戰略的高度準確把握加快構建新發展格局的戰略構想。構建新發展格局是事關全局的系統性、深層次變革，是立足當前、著眼長遠的戰略謀劃，是適應我國發展新階段要求、塑造國際合作和競爭新優勢的必然選擇」。

構建新發展格局是把握發展主動權的先手棋，不是被迫之舉和權宜之計；是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環；是以全國統一大市場基礎上的國內大循環為主體，不是各地都搞自我小循環。構建新發展格局必須堅定不移貫徹新發展理念。

《求是》雜誌發表習近平於2020年10月十九屆五中全會第二次全體會議的這篇講話，提到大陸要構建新發展格局，並強調這不是被迫之舉和權宜之計，不是封閉的國內單循環。

正巧，大陸的中國歷史研究院近期發表一篇1萬5千字的「明清時期閉關鎖國問題新探」雄文，這篇原本無人問津的學術文章瞬間變成了網路頂流，在網上引起軒然大波。兩者是否有關也引起關注。

有網友認為，歷研院該篇論文是在給明清時期的「閉關鎖國」政策翻案，是要通過重新詮釋歷史，合理化一些當下的現實。還有網友認為：這到底是一篇純粹的學術論文，還是要借古論今、服務當下，是在代表官方釋放某種政治信號，意圖通過美化、讚揚、合理化「閉關鎖國」政策，打造理論和歷史經緯支撐。