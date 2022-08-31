5天內反轉！陸委會主委邱太三訪美因「重要事務」延期

早前宣布將赴美訪問的陸委會主委邱太三，傳出因為「國內重要事務」，而決定延期訪美，使得這次台美交流將會僅剩下智庫的研討會。

陸委會31日發布新聞稿表示，「因國內重要事務處理」，邱太三將延期訪美。陸委會指出，邱太三原訂美東時間9月6日應邀於布魯金斯學會（The Brookings Institution）專題演講活動也將順延；另9月7日陸委會委託財團法人兩岸交流遠景基金會與新美國安全中心（CNAS）合辦之國際研討會如期舉行。

此前，陸委會甫於8月26日宣布，「為增進國際社會對當前台海情勢瞭解」，邱太三將赴美發表專題演講並出席研討會。當時陸委會指出，邱太三在布魯金斯學會舉辦的專題演講將以「守護台灣民主、確保台海和平」為題，說明近期情勢觀察及中華民國政府的兩岸政策，另外上述研討會將探討中共二十大及對美中台關係之啟示、印太新政經秩序等議題。

當時陸委會還表示，邱太三訪美行程將規劃依例拜會美方官員、相關智庫等，就兩岸關係交換意見，不過未透露相關美方官員的身分。