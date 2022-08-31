港媒：汪洋或胡春華將接新一任總理

中共中央政治局昨天召開會議，確定中共20大於10月16日召開，香港星島日報今天（31日）刊文指出，20大政治局常委只會微調，只有栗戰書和韓正退休。新一任總理，符合條件的接班人是汪洋或胡春華。

星島日報報導，20大上，現任總書記習近平鐵定連任，即使最核心的政治局常委會也只是微調。

報導稱，根據換屆大會領導人「七上八下」（67歲連任，68歲退休）的不成文規定，只有中國全國人大常委會委員長栗戰書、國務院常務副總理韓正退休，總理李克強、全國政協主席汪洋、中央書記處書記王滬寧、中紀委書記趙樂際都將連任常委。

文章強調，69歲的習近平不受「七上八下」之限。

文章稱，20大在人事方面有兩大看點，一是會不會敲定接班人，二是誰出任總理。

在接班人問題上，報導稱，5年之後，習近平將滿74歲，不過以現代人的健康標準仍不算「老邁」，習近平還肩負「基本實現社會主義現代化」的重任。因此，這次黨代會可能不會敲定「儲君」。