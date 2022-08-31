海協會副會長周寧：九二共識協商過程與民生議題相關

在中共二十大舉辦前，適逢海基會、海協會香港會談滿三十周年，大陸持續透過一系列座談會、研討會，強調「九二共識」對兩岸的定錨作用。據大陸國台辦旗下媒體，曾親歷香港會談的大陸海協會副會長周寧30日在一場學術研討會上，提出九二共識的四點基本意涵，並指九二共識在協商過程中，始終與民生議題緊密相關，相輔相成。

周寧說，「九二共識」的達成是兩岸求同存異的結果，其基本意涵包括四個層次:海峽兩岸都堅持「一個中國的原則」；努力謀求國家統一；對於「一個中國」的涵義，認知各有不同，在事務性商談中，不涉及「一個中國」的政治含義；妥善解決商談事務（項）。

周寧指稱，四點基本意涵中，沒有第一、第二點共識，兩岸談不起來；沒有第三、第四點共識，雙方達不成協議。他還說，這些意涵共同體現出海峽兩岸以促進國家統一為大、以增進同胞福祉為本的精神。

周寧提到，現在，台灣社會還存在一種誤解，認為海協會與海基會商談「一個中國原則」的表述問題，是「附加政治議題」，干擾民生議題。他說，九二共識在協商過程，，始終與民生議題緊密相關，相輔相成，鼓勵兩岸相向而行、化異聚同，達成具體協議。

另一位大陸海協會副會長孫亞夫也在同一場會議上強調，「九二共識」已經鐫刻在歷史上，抹殺不了，歪曲不了，更推翻不了。

孫亞夫進一步說，在堅持「九二共識」的問題上搖擺不定，既不認同也不否定、莫衷一是，看似可謀取一時之利，實則是機會主義路線，照此走下去，最後將找不到出路。

據大陸國台辦旗下媒體《中國台灣網》，該研討會由大陸海峽兩岸關係研究中心主辦、北京市台辦承辦，邀請九二共識達成親歷者、兩岸專家學者等60多人，以線上線下相結合方式參會。

在此之前，大陸還曾於上月在北京人民大會堂，舉辦「『九二共識』30周年座談會」，當時，大陸委員會回應指出，過去以來，兩岸在政治主張上從未達成任何共識，因為中共從未尊重與正視台灣人民對「中華民國台灣」是主權國家的堅定信念，這是北京當局無法迴避的關鍵課題。