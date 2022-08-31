快訊

戈巴契夫1994年立院演說 顛覆台灣人對共產黨人印象

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

海協會副會長周寧：九二共識協商過程與民生議題相關

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
曾參與海基會、海協會1992年在香港會談的大陸海協會副會長周寧。取自中國台灣網
曾參與海基會、海協會1992年在香港會談的大陸海協會副會長周寧。取自中國台灣網

中共二十大舉辦前，適逢海基會、海協會香港會談滿三十周年，大陸持續透過一系列座談會、研討會，強調「九二共識」對兩岸的定錨作用。據大陸國台辦旗下媒體，曾親歷香港會談的大陸海協會副會長周寧30日在一場學術研討會上，提出九二共識的四點基本意涵，並指九二共識在協商過程中，始終與民生議題緊密相關，相輔相成。

周寧說，「九二共識」的達成是兩岸求同存異的結果，其基本意涵包括四個層次:海峽兩岸都堅持「一個中國的原則」；努力謀求國家統一；對於「一個中國」的涵義，認知各有不同，在事務性商談中，不涉及「一個中國」的政治含義；妥善解決商談事務（項）。

周寧指稱，四點基本意涵中，沒有第一、第二點共識，兩岸談不起來；沒有第三、第四點共識，雙方達不成協議。他還說，這些意涵共同體現出海峽兩岸以促進國家統一為大、以增進同胞福祉為本的精神。

周寧提到，現在，台灣社會還存在一種誤解，認為海協會與海基會商談「一個中國原則」的表述問題，是「附加政治議題」，干擾民生議題。他說，九二共識在協商過程，，始終與民生議題緊密相關，相輔相成，鼓勵兩岸相向而行、化異聚同，達成具體協議。

另一位大陸海協會副會長孫亞夫也在同一場會議上強調，「九二共識」已經鐫刻在歷史上，抹殺不了，歪曲不了，更推翻不了。

孫亞夫進一步說，在堅持「九二共識」的問題上搖擺不定，既不認同也不否定、莫衷一是，看似可謀取一時之利，實則是機會主義路線，照此走下去，最後將找不到出路。

據大陸國台辦旗下媒體《中國台灣網》，該研討會由大陸海峽兩岸關係研究中心主辦、北京市台辦承辦，邀請九二共識達成親歷者、兩岸專家學者等60多人，以線上線下相結合方式參會。

在此之前，大陸還曾於上月在北京人民大會堂，舉辦「『九二共識』30周年座談會」，當時，大陸委員會回應指出，過去以來，兩岸在政治主張上從未達成任何共識，因為中共從未尊重與正視台灣人民對「中華民國台灣」是主權國家的堅定信念，這是北京當局無法迴避的關鍵課題。

陸委會說，中共長期威脅台灣的民主價值和生活方式，其定義「一個中國原則」的「九二共識」，企圖否定中華民國主權，台灣從未接受，這更非兩岸關係本質。陸委會呼籲，中共當局應正確判斷情勢、承擔國際責任，唯有放棄對台用武、和平處理分歧，務實面對「四個堅持」的台灣共識，雙方才能有意義的開展良性互動、健康交往。

大陸海協會副會長孫亞夫。取自中國台灣網
大陸海協會副會長孫亞夫。取自中國台灣網

九二共識 海協會 中共

延伸閱讀

北京辦「九二共識」學術研討會 兩岸60學者與會

海基會多位顧問示警 大陸下一步恐用「法律戰」施壓台人

國民黨在大陸強調九二共識 陸委會：沒有中華民國空間

台海會否開戰？ 海基會前官員：高危險時間點落在2028年後

相關新聞

港媒：汪洋或胡春華將接新一任總理

中共中央政治局昨天召開會議，確定中共20大於10月16日召開，香港星島日報今天（31日）刊文指出，20大政治局常委只會微...

北京辦「九二共識」學術研討會 兩岸60學者與會

今年是海基會、海協會1992年在香港會談三十周年，據新華社報導，大陸海峽兩岸關係研究中心30日在北京舉辦「九二共識」30...

中國無人機再擾台 金門駐軍射擊驅離

在中國無人機連日來頻繁侵擾台灣的外島金門後，台灣陸軍的金門防衛指揮部週二（8月30日）晚間發布聲明表示，一台中國無人機於當地時間30日下午5點59分進入二膽地區禁限制水域上空，當時守軍依照程序實施示警，但無人機持續盤旋，於是守軍進行防衞射擊驅離，該無人機於下午6點朝廈門方向飛離。

四川重慶恢復正常供電

中國大陸西南地區由高溫引起的電力供應緊張情況已緩解，大陸國家電網公司表示，昨（30）日起，四川全部大型工業、一般工商業恢...

白宮稱不接受台海新常態 中方反嗆

中國大陸民用無人機廿七日跨海闖入台灣的金門防衛指揮部外離島營區近空拍攝，升高台海緊張局勢；白宮國安會戰略溝通協調官柯比廿...

美企對陸悲觀情緒 史上最高

美中貿易全國委員會（USCBC）廿九日發布年度中國商業環境調查，指美國企業投資中國大陸持續受到中方管控疫情和美中關係不佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。