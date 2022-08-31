北京辦「九二共識」學術研討會 兩岸60學者與會

今年是海基會、海協會1992年在香港會談三十周年，據新華社報導，大陸海峽兩岸關係研究中心30日在北京舉辦「九二共識」30周年學術研討會，邀請九二共識達成親歷者、兩岸專家學者等60多人，以線上線下相結合方式參會，並在會上形成「重要共識」。

據報導，與會人士指出，九二共識明確了兩岸關係的根本性質，奠定了兩岸關係發展的政治基礎。同時，正是因為有此基礎，兩岸才得以開創各領域大交流大交往大合作局面、使兩岸政治互動達到新高度。

與會人士稱，認同「九二共識」，堅持「一個中國原則」，兩岸關係就能和平發展，台灣同胞就能受惠得益，否認「九二共識」，背離「一個中國原則」，兩岸關係就會緊張動盪，損害台灣同胞切身利益。

大陸國台辦旗下媒體《中國台灣網》31日引述中國現代國際關係研究院涉台研究中心主任謝郁表示，「如果說兩岸關係是一艘航行的巨輪，那麼『九二共識』就是錨。」中國社會科學院台灣研究所所長楊明杰認為，大陸堅持「九二共識」，體現的是對兩岸民意的尊重，維護的是兩岸同胞的利益，捍衛的是兩岸關係和平發展的成果。

線上參會的文化大學社會科學院院長趙建民說，在兩岸關係發展的關鍵時刻，兩岸人民應該發揮中華民族的智慧，化解分歧共創雙贏，不斷深化兩岸融合發展，促進同胞心靈契合。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣進一步表示，「民進黨當局若不做出改變，終將被視為阻擾兩岸關係發展的障礙而遭清除。」大陸全國台聯副會長楊毅周甚至說，如果民進黨繼續堅持台獨立場，「台灣或將最終成為地球上『最危險的地方』。」

據報導，該研討會由大陸海峽兩岸關係研究中心主辦、北京市台辦承辦。會上，中共中央台辦、國務院台辦，北京市相關負責人出席研討會並致辭，大陸海協會副會長孫亞夫、周寧出席會議並演講，台灣海基會錢副董事長兼秘書長邱進益、前副秘書長李慶平等在現場或以視訊等方式參會。