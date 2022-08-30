海基會多位顧問示警 大陸下一步恐用「法律戰」施壓台人

財團法人海峽交流基金會（海基會）日前舉行顧問會議，當中邀請學者發表引言報告，並針對目前兩岸關係進行討論，海基會指出，顧問們建議政府，在大陸政策部分層面上，可以採取主導的態度，等待關係獲得改善的機會。

海基會指出，29日的顧問會議，在於探討「2022下半年中共對台可能作為及因應」，其中邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳進行引言報告，提到中共這一波在台海製造的威脅，係綜合考量當前中共面臨的國際、兩岸，以及其國內情勢，做出的決定。

而在顧問會議當中，海基會指出，多位顧問提醒，未來中共對台可能作為，除繼續軍事、經濟施壓與不斷運用認知作戰之外，很可能運用法律戰手段施壓、恐嚇台灣人民，例如：直接引用現有刑法條文任意羈押在大陸台灣人、增訂「反分裂國家法施行細則」、或是仿照香港制定適用台灣的「國安法」等。

另外，海基會亦指出，在兩岸關係暫時難以找出理性解決方案之前，顧問們建議，我國在大陸政策部分層面上，可以採取主導的態度，等待關係獲得改善的機會。例如：我方可以在疫情可控時，推動恢復兩岸人員往來的相關措施，正常的交流讓大陸人士可以親身、正確認識台灣，喜歡台灣，也就是要對中共當局與大陸人民區隔對待。又例如，當大陸遇有天災受損時，也建議海基會一如過去的做法，代表我方向受災民眾表達關懷，展現我方對大陸人民的人道關懷。

對面海協會對海基會去函都採取「已讀不回」，是否會影響兩岸民眾無法獲得協助一事，海基會祕書長詹志宏也強調，大陸方面礙於他們的政策立場，對我方去函固然是「已讀不回」，但是「會做適度的處理」，因此兩岸民眾陳情的個案，依舊可以獲得必要的協助，民眾的基本權益，仍可獲得適切保障，凡此對於維持兩岸良性互動、展現我方促進和平穩定現狀的善意，極具意義。