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三位副部級幹部遭開除中共黨籍 陸官媒：釋出罕見訊號

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
原任福建省廈門市人大常委會主任陳家東，被指出「用公權力為利益集團服務」，其中提到「利益集團」是罕見用語。（圖／取自「中央紀委國家監委網站」微信公眾號）
原任福建省廈門市人大常委會主任陳家東，被指出「用公權力為利益集團服務」，其中提到「利益集團」是罕見用語。（圖／取自「中央紀委國家監委網站」微信公眾號）

中共中央紀委國家監委30日宣布開除三位落馬的副部級幹部黨籍，對此有官媒指出，相關通報釋出罕見的訊號。

上述三位受處分的副部級幹部，分別為遼寧省人大常委會前黨組副書記、副主任孫國相，福建省廈門市人大常委會前主任陳家東，及雲南省政協前黨組成員、副主席黃毅，前兩者被開除黨籍跟公職、後者被開除黨籍。

據北京青年報旗下政知見報導，這三位老虎的落馬通報，都有些罕見的訊號。如黃毅，被指「嚴重背離黨的統一戰線工作方針、政策和原則」，是老虎落馬通報中的唯一一個。

而孫國相被指「授意私營企業主出錢跑官買官」，這種「跑官買官」方式在落馬老虎通報中也很罕見；至於陳家東被指「用公權力為利益集團服務」，其中提到「利益集團」亦是罕見。

公開資料顯示，黃毅於2022年3月落馬、孫國相在6月初落馬、陳家東則是2月2落馬。

人大常委會 幹部

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