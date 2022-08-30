快訊

美議員4月來訪 華航董事會今拍板訂購16架波音787-9客機

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

棒球／彭政閔連手套都沒有 網友熱議大聯盟開球儀式太隨便？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罕見！中國智庫呼籲政府放寬清零政策 以防經濟停滯

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
中國一家智庫「北京安邦諮詢公司」28日罕見公開反對中央政府嚴厲的的新冠「清零政策」，稱必須改變封城和中斷商貿、旅遊和工業生產的限制措施，以防「經濟停滯」。美聯社
中國一家智庫「北京安邦諮詢公司」28日罕見公開反對中央政府嚴厲的的新冠「清零政策」，稱必須改變封城和中斷商貿、旅遊和工業生產的限制措施，以防「經濟停滯」。美聯社

中國一家智庫「北京安邦諮詢公司」28日罕見公開反對中央政府嚴厲的的新冠「清零政策」，稱必須改變封城和中斷商貿、旅遊和工業生產的限制措施，以防「經濟停滯」。

該報告28日發布在安邦智庫的微信和新浪微博平台上，但是隔日下午兩個平台都已將文章刪除。

英國衛報報導，北京安邦諮詢公司的報告沒有具體建議該如何改變，但表示中國政府需要專注在防止經濟擴大下滑。並指出，美國、歐洲和日本，在放鬆疫情防控限制後，經濟正在復甦。

該智庫在一份題為《中國是時候調整病毒防控政策》的報告中說，防止經濟停滯的風險應該是中國的當務之急。在當前政治敏感的一年裡，即使是公眾對官方政策的溫和分歧，也幾乎是很少聽聞的，因為至少被認為是1980年代以來中國最強勢的領導人習近平，預計將在今年年底召開的中共20大上繼續執政。

人們普遍預計，中國的新冠防疫措施至少會持續到10月或11月的中共20大閉幕之後。屆時習近平可能會打破傳統，獲得第三個五年任期而繼續執政。

經濟學家警告，中國需要提振2022年上半年2.5％的增長率，這個數字還不到官方年度目標5.5％的一半。此前上海和其它的工業中心，相繼於3月下旬實施封城措施以應對病毒爆發。該智庫的報告表示，受新冠病毒防控政策的影響，中國經濟面臨停滯風險。

疫情

延伸閱讀

日相岸田文雄確診 習近平致電慰問表態願推動中日關係

鄧小平冥誕中國網友緬懷 趁機宣洩對習近平不滿

北戴河會議後各走各的路？習近平李克強為何南北不同調

華爾街日報：習近平可能於9月中旬訪中亞 與普亭及其他領導人會面

相關新聞

大陸最危險職業「戰機試飛員」 身價9億台幣起跳

大陸甫結束的長春航空展上，罕見亮相三名中共新戰機的試飛員，陸媒進一步報導，這三名試飛員身價不凡，他們是和平年代最危險的職...

三位副部級幹部遭開除中共黨籍 官媒：釋出罕見訊號

中共中央紀委國家監委30日宣布開除三位落馬的副部級幹部黨籍，對此有官媒指出，相關通報釋出罕見的訊號。

美稱在西太平洋演習無涉中美關係 陸外交部：何談無關

對於美國聲稱將在西太平洋地區舉行軍演以穩定情勢，且表示與中美關係無關，大陸外交部批評，這何談與中國無關，與中美關係無關，...

因應台海新現實 北京清大教授：可思考以紅區代替紅線

中國當局動輒聲稱逾越紅線打壓台灣，卻無法遏止國際社會日益挺台，尤其美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中國學界浮現應思考以邊...

影射當前大陸處境 明清時期「閉關鎖國」重被學界討論

大陸頂級歷史學研究機構「中國歷史研究院」課題組最近發表一篇萬字雄文「明清時期閉關鎖國問題新探」。試圖為「閉關鎖國」政策「...

罕見！中國智庫呼籲政府放寬清零政策 以防經濟停滯

中國一家智庫「北京安邦諮詢公司」28日罕見公開反對中央政府嚴厲的的新冠「清零政策」，稱必須改變封城和中斷商貿、旅遊和工業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。