唐山打人事件起訴 中紀委：誰敢包庇必受紀法嚴懲

大陸河北唐山打人事件，28人已被起訴，其中還涉及「保護傘」的問題，對此中共中紀委國家監委發文指出，嚴懲惡勢力、嚴查保護傘，誰敢包庇就必受紀法嚴懲。

中共中紀委、國家監委網站30日發文表示，紀檢機關對15名相關人員立案審查調查，對8名公職人員採取留置措施，初步查出違紀違法及涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等職務犯罪問題，釋放出嚴懲惡勢力、嚴查「保護傘」的強烈信號。

文章指出，對惡勢力必須重拳出擊、嚴懲不貸，對背後的腐敗和「保護傘」更要查深查透、除惡務盡，依規依紀依法嚴肅查處。黑惡勢力之所以能夠坐大成勢、危害一方，一個重要原因在於一些黨員幹部和公職人員利慾薰心、知法犯法，利用自身職權和職務影響為違法犯罪活動站台撐腰、提供庇護。

此次案件，紀檢監察機關對背後的腐敗和「保護傘」問題深挖徹查，就是要剷除惡勢力賴以生存的土壤，防止捲土重來、死灰復燃。同時，也向社會釋放強烈信號，「誰敢包庇放縱黑惡勢力，誰就必然受到紀法嚴懲」。

文章並強調，「唐山某燒烤店打人事件再次警示我們，掃黑打傘是一場持久戰，必須深刻認識黑惡勢力頑瘴痼疾的複雜性、反覆性，任何時候都不能有松鬆勁、歇歇腳的想法」。