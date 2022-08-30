陸媒：美兩老舊巡洋艦來台 只是給「台獨」一個交代

美軍巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」（Chancellorsville）及「安堤頓號」（Antietam）日前通過台灣海峽，大陸的反應並未特別強烈。大陸軍事專家稱，這兩艘美艦是即將退役老艦，戰力不足，過航台海只是給「台獨」一個交代。

美眾議長裴洛西訪台，解放軍展開一連串鋪天蓋地的對台軍演。美接著宣稱，會一如既往派出機艦航行台灣海峽，展現「航行自由」行動。

兩艘美巡洋艦日前通過台灣海峽，解放軍東部戰區與大陸外交部先後發表戰區部隊掌握、監控美艦的聲明，但聲明未如外界預期般強烈。

大陸軍事專家宋忠平直言，這兩艘軍艦的技術性能比較落伍，威懾力有限。陸媒進一步起底兩艘美艦的性能與現況。

新民晚報報導，這兩艘美艦過航台海，無非是想對台灣島上一些盼著「美國爸爸」撐腰的「台獨」勢力有個交代。

騰訊新聞「韋為大觀」欄目則稱，這兩條巡洋艦都隸屬美國海軍第七艦隊第5航母打擊群，而這個航母打擊群的老大哥正是「雷根」號航母。「雷根」號日前已先回日本母港。「找回場子的責任」就落到兩艘「貼身護衛」的身上。這次兩艦穿越台灣海峽，不僅僅是美軍想向解放軍示威，也是第七艦隊要為「雷根」號航母此前的行動「找補」，生怕被解放軍看扁了。

陸媒進一步稱，兩艘美軍提康得羅加級巡洋艦，其只是在美軍斯普魯恩斯基級驅逐艦的基礎上加裝了宙斯盾防空系統。以如今的眼光看，其單艦實力其實超不過現在一些國家新建造的萬噸大型驅逐艦。

「安提頓」號在1984年服役。其裝備的早期型號宙斯盾雷達，性能已過時。當年他能搜尋解放軍殲-7、殲-8飛機，可如今是難以追蹤殲-20等隱形目標的。美軍公佈的其退役日期是2024年。

「錢斯勒斯維爾」號在1987年服役。只比「安提頓」號年輕3歲，也將在2026年退役，兩艘艦沒有本質區別。

新民晚報稱，此前美軍過台海，基本上是出動一艘老舊的阿利•伯克級驅逐艦。如今，來的是兩艘巡洋艦。艦隻數量、單艦體量都超過此前。可以對「台獨」勢力有個交代。

其次，比起不敢抵近台海的「雷根」號來，兩艘巡洋艦穿越台海，在美軍看來，反正走的是其理解的「國際水道」，不會過度刺激解放軍。可見，美軍是三思而後行，思慮半天，演了這麼一出「穿越」劇。

騰訊新聞「韋為大觀」欄目稱，這次兩艘美巡洋艦來台海，解放軍也沒放過練兵的機會。東部戰區在回應中明確表示進行了全程跟蹤和警戒，掌握了這兩艦的行蹤，整個台灣海峽都在東部戰區的火力覆蓋範圍內，可以從海上和空中監視美軍巡洋艦。