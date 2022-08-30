快訊

美議員4月來訪 華航董事會今拍板訂購16架波音787-9客機

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

棒球／彭政閔連手套都沒有 網友熱議大聯盟開球儀式太隨便？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸媒：美兩老舊巡洋艦來台 只是給「台獨」一個交代

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
美軍「錢斯勒斯維爾」號巡洋艦，預定於2026年退役。（美國海軍）
美軍「錢斯勒斯維爾」號巡洋艦，預定於2026年退役。（美國海軍）

美軍巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」（Chancellorsville）及「安堤頓號」（Antietam）日前通過台灣海峽，大陸的反應並未特別強烈。大陸軍事專家稱，這兩艘美艦是即將退役老艦，戰力不足，過航台海只是給「台獨」一個交代。

美眾議長裴洛西訪台，解放軍展開一連串鋪天蓋地的對台軍演。美接著宣稱，會一如既往派出機艦航行台灣海峽，展現「航行自由」行動。

兩艘美巡洋艦日前通過台灣海峽，解放軍東部戰區與大陸外交部先後發表戰區部隊掌握、監控美艦的聲明，但聲明未如外界預期般強烈。

大陸軍事專家宋忠平直言，這兩艘軍艦的技術性能比較落伍，威懾力有限。陸媒進一步起底兩艘美艦的性能與現況。

新民晚報報導，這兩艘美艦過航台海，無非是想對台灣島上一些盼著「美國爸爸」撐腰的「台獨」勢力有個交代。

騰訊新聞「韋為大觀」欄目則稱，這兩條巡洋艦都隸屬美國海軍第七艦隊第5航母打擊群，而這個航母打擊群的老大哥正是「雷根」號航母。「雷根」號日前已先回日本母港。「找回場子的責任」就落到兩艘「貼身護衛」的身上。這次兩艦穿越台灣海峽，不僅僅是美軍想向解放軍示威，也是第七艦隊要為「雷根」號航母此前的行動「找補」，生怕被解放軍看扁了。

陸媒進一步稱，兩艘美軍提康得羅加級巡洋艦，其只是在美軍斯普魯恩斯基級驅逐艦的基礎上加裝了宙斯盾防空系統。以如今的眼光看，其單艦實力其實超不過現在一些國家新建造的萬噸大型驅逐艦。

「安提頓」號在1984年服役。其裝備的早期型號宙斯盾雷達，性能已過時。當年他能搜尋解放軍殲-7、殲-8飛機，可如今是難以追蹤殲-20等隱形目標的。美軍公佈的其退役日期是2024年。

「錢斯勒斯維爾」號在1987年服役。只比「安提頓」號年輕3歲，也將在2026年退役，兩艘艦沒有本質區別。

新民晚報稱，此前美軍過台海，基本上是出動一艘老舊的阿利•伯克級驅逐艦。如今，來的是兩艘巡洋艦。艦隻數量、單艦體量都超過此前。可以對「台獨」勢力有個交代。

其次，比起不敢抵近台海的「雷根」號來，兩艘巡洋艦穿越台海，在美軍看來，反正走的是其理解的「國際水道」，不會過度刺激解放軍。可見，美軍是三思而後行，思慮半天，演了這麼一出「穿越」劇。

騰訊新聞「韋為大觀」欄目稱，這次兩艘美巡洋艦來台海，解放軍也沒放過練兵的機會。東部戰區在回應中明確表示進行了全程跟蹤和警戒，掌握了這兩艦的行蹤，整個台灣海峽都在東部戰區的火力覆蓋範圍內，可以從海上和空中監視美軍巡洋艦。

文章稱，以東部戰區的能力，要對付區區兩艘巡洋艦完全不在話下。兩艦搭載的反導系統再強，也無法攔截在近距離上發射的彈道導彈或者飽和式打擊的反艦導彈，更何況解放軍還有東風-17高超音速武器。

服役已38年的美軍「安提頓」號巡洋艦，將在2024年退役。（美國海軍）
服役已38年的美軍「安提頓」號巡洋艦，將在2024年退役。（美國海軍）

美軍 解放軍 台海

延伸閱讀

美艦通過台海 白宮：未來還會有穩定區域行動

【重磅快評】美艦高調過台海 無力改變中線消失新常態

美兩艦穿越台海 陸軍事專家指艦艇落伍威懾力有限

國防部今證實 兩美軍巡洋艦刻正通過台灣海峽

相關新聞

三位副部級幹部遭開除中共黨籍 陸官媒：釋出罕見訊號

中共中央紀委國家監委30日宣布開除三位落馬的副部級幹部黨籍，對此有官媒指出，相關通報釋出罕見的訊號。

大陸最危險職業「戰機試飛員」 身價9億台幣起跳

大陸甫結束的長春航空展上，罕見亮相三名中共新戰機的試飛員，陸媒進一步報導，這三名試飛員身價不凡，他們是和平年代最危險的職...

美稱在西太平洋演習無涉中美關係 陸外交部：何談無關

對於美國聲稱將在西太平洋地區舉行軍演以穩定情勢，且表示與中美關係無關，大陸外交部批評，這何談與中國無關，與中美關係無關，...

因應台海新現實 北京清大教授：可思考以紅區代替紅線

中國當局動輒聲稱逾越紅線打壓台灣，卻無法遏止國際社會日益挺台，尤其美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中國學界浮現應思考以邊...

影射當前大陸處境 明清時期「閉關鎖國」重被學界討論

大陸頂級歷史學研究機構「中國歷史研究院」課題組最近發表一篇萬字雄文「明清時期閉關鎖國問題新探」。試圖為「閉關鎖國」政策「...

罕見！中國智庫呼籲政府放寬清零政策 以防經濟停滯

中國一家智庫「北京安邦諮詢公司」28日罕見公開反對中央政府嚴厲的的新冠「清零政策」，稱必須改變封城和中斷商貿、旅遊和工業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。