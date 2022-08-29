聽新聞
test
0:00 / 0:00

批美在中東罪刑 社科院學者：中國不會尋求軍事手段

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中國社科院西亞非洲所副所長王林聰。攝影／記者陳政錄
中國社科院西亞非洲所副所長王林聰。攝影／記者陳政錄

繼本月初中國人權研究會發布《美國中東等地犯下嚴重侵犯人權罪行》報告後，於29日在北京舉行的一場記者會上，中國社科院、中共黨校學者，進一步列舉美國在中東犯下「人權罪行」的「各項事實」。另對於阿富汗塔利班政權執政滿周年，以及外界對中國是否出兵海外的討論，中國社科院西亞非洲所副所長王林聰強調，中方不會尋求軍事手段解決問題，也沒有這個傳統，未來可透過經濟合作、人道援助，來幫助阿富汗創造發展機會。

中國記協29日就「美國與中東人權」主題，邀請中外媒體舉辦記者會，並有中東國家駐外使館代表出席。會上，由中國社會科學院西亞非洲研究所副所長王林聰、國際法研究所研究員戴瑞君，以及中共中央黨校國際戰略研究院講師吳昊曇就政策、人權等層面進行表述。

王林聰首先指出，美國危害中東國家權益，打壓伊斯蘭文化、違反國際法肆意發動戰爭、濫殺無辜平民有著大量事實，包括在敘利亞盜採石油，以及阿富汗有17.4萬人死於戰爭，其中4.7萬是平民，2003年至2021年，約20.9萬伊拉克平民死於戰爭和暴力衝突中，還有濫用酷刑虐囚尤其是對穆斯林等。同時，美國也是單邊制裁大國，對中東國家進行單邊制裁、長臂管轄。

他指控，美國傷害中東國家的背後原因，來自其霸權思維，因此，先前中國人權會發布報告，就是深感世界需要共同反對美國的霸權主義，共同反對美國侵犯中東國家和人權的行為。

戴瑞君說，美國透過私人承包商和安保公司以及各項理由，企圖逃脫責任，「這是當今國際法治的最大悲哀」，希望國際社會團結一致，終結這種有罪不罰的情況。吳昊曇指控，美國雙重標準，支持與之合作的極端組織，造成例如敘利亞戰火持續，也因單方面支持以色列，導致以色列、巴基斯坦衝突持續不斷等。

至於中國大陸將如何發揮作用，支持中東國家，王林聰說，近年中東國家越來越有戰略自主意識，紛紛推出中長期的規劃願景，並把目光投向中國，與中國一帶一路倡議相結合，同時，中國也透過基礎建設、金融投資、數位經濟、高新技術合作，以及疫苗援助等，為雙方經濟社會發展做出貢獻。對於以色列、巴勒斯坦，他也說，中國堅定支持解決巴勒斯坦問題，將和中東國家包括以色列一起共同協商解決問題。

就外媒提問，中方既然指控美國在中東侵犯人權，是否有有效應對辦法，王林聰坦言，「很遺憾，現在沒有對美國在中東侵犯人權的有效辦法」，但他重申，中方發布報告就是想讓更多人了解美國侵犯人權的「事實」，來喚醒國際社會共同聲討，並推動透過聯合國機制譴責約束其行為等。

就阿富汗塔利班政權執政滿周年，以及外界對中國是否出兵海外的討論，王林聰會後受訪時說，中國不會尋求軍事手段，一方面沒有這樣的傳統，一方面中國認為軍事手段反而會讓問題更複雜，所以一直強調透過對跟談判來解決問題。

他認為，就阿富汗目前的困境，恰恰需要國際社會圍繞阿富汗進行深入對話，同時，中方也會進一步在經濟合作、人道援助上，幫助阿富汗經濟社會發展，並呼籲美方擔負起責任，還有邀請周邊國家共同參與反恐等等，保障阿富汗有一個安定、和平發展的環境。

中國記協29日就「美國與中東人權」主題，邀請中外媒體舉辦記者會。攝影／記者陳政錄
中國記協29日就「美國與中東人權」主題，邀請中外媒體舉辦記者會。攝影／記者陳政錄
中國官方智庫在記者會上，抨擊美國在中東的所作所為，現場邀請大量中外媒體與會。攝影／記者陳政錄
中國官方智庫在記者會上，抨擊美國在中東的所作所為，現場邀請大量中外媒體與會。攝影／記者陳政錄

中東 美國 人權

延伸閱讀

藍中評委籲國民黨別反共 聲稱台灣人戰爭只能去跳海

阿富汗女權組織成立圖書館 維護女性學習權

誰能修復心碎阿富汗？塔利班重返後的「苦果輪迴」

「自殺炸彈客」闖阿富汗清真寺攻擊！爆炸釀10死27傷

相關新聞

共軍駐港部隊輪防 換上直20直升機

共軍駐香港部隊今天輪防，據報導，共軍在這次輪防中派駐了最先進的直20通用直升機和武直10攻擊直升機

陸再傳亂摘器官 黑心醫濫開手術牟利 恐已成潛規則

大陸中南大學湘雅二醫院醫生劉翔峰，最近被曝光「亂切病人器官」、沒病當有病治、小病當大病治，行為令人髮指，嚴重的醫德敗壞已涉嫌違法，日前被所在的醫院免職，官方湖南衛健委正調查中。但真正的問題是，當今大陸醫院「商業效益」掛帥之下，醫療體系中還有多少個劉翔峰？

趙立堅：美艦打著航行自由幌子炫耀武力

美國海軍兩艘巡洋艦航經台灣海峽，中國大陸外交部批評說，美國軍艦頻繁打著「航行自由」的幌子炫耀武力，是蓄意破壞地區和平穩定...

德國之聲：中共原視台灣和朝鮮為獨立民族

據德國之聲（DW）28日報導，中共稱台灣問題攸關國家命運， 統一是黨的歷史使命，「台灣問題與新時代中國統一事業白皮書」更...

陸：已有20多名台胞求助中國駐柬大使館 並成功獲救

大陸外交部發言人趙立堅今天（29日）表示，目前中國駐柬埔寨大使館已收到20多名台胞求助資訊，並已協助柬方成功解救部分人員...

陸外交部：大陸無人機到金門拍照不是大驚小怪的事

大陸無人機飛至我金門軍方營區拍攝，大陸官方首度回應。大陸外交部發言人趙立堅今天（29日）就此表示，「中國的無人機到中國的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。