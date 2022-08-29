批美在中東罪刑 社科院學者：中國不會尋求軍事手段
繼本月初中國人權研究會發布《美國在中東等地犯下嚴重侵犯人權罪行》報告後，於29日在北京舉行的一場記者會上，中國社科院、中共黨校學者，進一步列舉美國在中東犯下「人權罪行」的「各項事實」。另對於阿富汗塔利班政權執政滿周年，以及外界對中國是否出兵海外的討論，中國社科院西亞非洲所副所長王林聰強調，中方不會尋求軍事手段解決問題，也沒有這個傳統，未來可透過經濟合作、人道援助，來幫助阿富汗創造發展機會。
中國記協29日就「美國與中東人權」主題，邀請中外媒體舉辦記者會，並有中東國家駐外使館代表出席。會上，由中國社會科學院西亞非洲研究所副所長王林聰、國際法研究所研究員戴瑞君，以及中共中央黨校國際戰略研究院講師吳昊曇就政策、人權等層面進行表述。
王林聰首先指出，美國危害中東國家權益，打壓伊斯蘭文化、違反國際法肆意發動戰爭、濫殺無辜平民有著大量事實，包括在敘利亞盜採石油，以及阿富汗有17.4萬人死於戰爭，其中4.7萬是平民，2003年至2021年，約20.9萬伊拉克平民死於戰爭和暴力衝突中，還有濫用酷刑虐囚尤其是對穆斯林等。同時，美國也是單邊制裁大國，對中東國家進行單邊制裁、長臂管轄。
他指控，美國傷害中東國家的背後原因，來自其霸權思維，因此，先前中國人權會發布報告，就是深感世界需要共同反對美國的霸權主義，共同反對美國侵犯中東國家和人權的行為。
戴瑞君說，美國透過私人承包商和安保公司以及各項理由，企圖逃脫責任，「這是當今國際法治的最大悲哀」，希望國際社會團結一致，終結這種有罪不罰的情況。吳昊曇指控，美國雙重標準，支持與之合作的極端組織，造成例如敘利亞戰火持續，也因單方面支持以色列，導致以色列、巴基斯坦衝突持續不斷等。
至於中國大陸將如何發揮作用，支持中東國家，王林聰說，近年中東國家越來越有戰略自主意識，紛紛推出中長期的規劃願景，並把目光投向中國，與中國一帶一路倡議相結合，同時，中國也透過基礎建設、金融投資、數位經濟、高新技術合作，以及疫苗援助等，為雙方經濟社會發展做出貢獻。對於以色列、巴勒斯坦，他也說，中國堅定支持解決巴勒斯坦問題，將和中東國家包括以色列一起共同協商解決問題。
就外媒提問，中方既然指控美國在中東侵犯人權，是否有有效應對辦法，王林聰坦言，「很遺憾，現在沒有對美國在中東侵犯人權的有效辦法」，但他重申，中方發布報告就是想讓更多人了解美國侵犯人權的「事實」，來喚醒國際社會共同聲討，並推動透過聯合國機制譴責約束其行為等。
就阿富汗塔利班政權執政滿周年，以及外界對中國是否出兵海外的討論，王林聰會後受訪時說，中國不會尋求軍事手段，一方面沒有這樣的傳統，一方面中國認為軍事手段反而會讓問題更複雜，所以一直強調透過對跟談判來解決問題。
他認為，就阿富汗目前的困境，恰恰需要國際社會圍繞阿富汗進行深入對話，同時，中方也會進一步在經濟合作、人道援助上，幫助阿富汗經濟社會發展，並呼籲美方擔負起責任，還有邀請周邊國家共同參與反恐等等，保障阿富汗有一個安定、和平發展的環境。
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