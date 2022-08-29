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廿大前收緊言論 中宣部長黃坤明：讓先進文化充盈網路

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中宣部部長黃坤明。（中新社）
中共中宣部部長黃坤明。（中新社）

廿大前，大陸整肅網路空間，對言論控制更加收緊。中共中宣部部長黃坤明強調，中國網路空間向上向好態勢日益鞏固，要加強網友文明素養理念塑造和實踐養成，讓「先進文化」和時代精神充盈網路空間。

據新華社，2022年中國網路文明大會8月28日在天津開幕。黃坤明視訊出席並致辭時說，要深入學習貫徹中共總書記習近平關於網路文明建設的重要論述，緊緊圍繞迎接宣傳貫徹中共二十大這條主線，大力弘揚向上向善新風，匯聚起億萬網友踔厲奮發、勇毅前行、團結奮鬥的磅礴力量。

黃坤明說，中共十八大以來，網路空間向上向好態勢日益鞏固，網路文明建設取得明顯成效。他要求，要堅定正確政治方向，加強網友文明素養理念塑造和實踐養成，推動網路綜合治理和網路文明建設緊密結合，讓先進文化和時代精神充盈網路空間。要加強組織領導、完善工作機制，匯聚各界之力構建網絡文明人人參與、人人受益的良好格局。

本屆網路文明大會為期兩天，主題為「弘揚時代新風　建設網絡文明」，由中共中央網信辦、中央文明辦、中共天津市委、天津市人民政府共同主辦。

大會發布《共建網路文明天津宣言》，提出共建網路文明，嚴把網路導向，優化網路生態，繁榮網路文化，規範網絡行為以及維護網路安全。

宣言強調，要堅持正確的政治方向、輿論導向，形成中國特色、中國風格、中國氣派的網路文明新格局；也要像淨化空氣環境一樣淨化網路生態，營造風清氣正的網絡空間，以網路文明建設新成果迎接二十大勝利召開。

中共

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