中國監控攝影機全球第一 專家：AI極權王國

中國布下全球最多的攝影機天羅地網般地監控人民，幾乎每2人就被一支監控攝影機盯著，專家分析，中國正在建立一個「人工智慧（artificial intelligence, AI）極權王國」。

美國之音今天報導，全球目前約安裝逾10億個監控攝影機，其中一半以上安裝在中國。

訊息研究公司比較技術（Comparitech）2022年7月發表報告，若以較低數字計算，中國部署5.4億架監控攝影機，則平均每千人為372.8架監控攝影機；若以較高數字計算，若部署6.26億架，平均每千人為432.2架監控攝影機。

報導指出，無論以哪個數字計算，其比例都超出世界上其他100多個人口最多的城市數百倍。

在中國安裝的幾億個監控攝影機中，公安部門控制的天網監控系統就有2億個以上，遍布各個商業區、居民區和公路，幾乎每2個中國人就被一個監控攝影機盯著。且若依照城市人口計算，在城市的中國人，每個人頭頂上的監控攝影機恐怕還要更多。

中國為什麼要安裝這麼多的監控攝影機？美國戰略與國際研究中心在今年7月報告指出，人工智慧成為中國維穩的有效工具。統計發現，購買人工智慧監視技術的地方，群體事件減少。

多年來，中國一直在開發人工智慧技術，包括人臉識別系統，監控每個人的一舉一動，還可以預測某個人下一步可能會做什麼，是否會對政府構成威脅。

中國打造了全方位城市監控網路，不僅僅用於維持治安，更是為了監視和壓制異議人士和人權活動人士，包括監控新疆維吾爾族及西藏和內蒙古等少數民族。

美國國防大學國家戰略研究所中國軍事事務研究中心高級研究員吳志遠（Joel Wuthnow）指出，中國的「智慧城市計劃」與對人的嚴格監控有關，此外還能讓執法部門、準軍事部門和國內安全部門受益。

史丹福大學2020年11月一份報告指出，「審查、訊息控制和大規模監視讓使中國政府能夠對中國公民的生活施加巨大的權力和影響，威脅到人類自由、安全和自我管理」。

美國加州大學柏克萊分校的研究科學家、中國數字時代總編輯蕭強說，中國透過大規模的監控系統給整個中國的人口建立一個360度的圖像，正如有關人士所說，中國正在建立一個「人工智慧極權王國」。

此外，中國對人工智慧技術的熱情和應用不只是在國內維穩方面。美國喬治城大學安全與新興技術中心研究員費瑞安（Ryan Fedasiuk）說，人工智慧對中國軍隊來說意義更大。

中國國防部2019年就發表相關文章，指軍事智慧化正成為繼機械化、訊息化之後推動新一輪軍事變革的強大動力。「無人裝備將成為未來主體。未來無人系統將從輔助作戰轉向代替作戰，完成諸多不適合人去執行的高危作戰行動」 。