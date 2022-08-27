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夏立言赴陸返台 陸委會批：嚴重傷害國家利益

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
國民黨副主席夏立言（中）一行人本月初訪陸，今天下午從廈門搭機返台，並召開記者會，對此陸委會晚間發布新聞稿批評夏立言此行，「對我國家整體利益已造成嚴重傷害」。（記者季相儒／攝影）
國民黨副主席夏立言（中）一行人本月初訪陸，今天下午從廈門搭機返台，並召開記者會，對此陸委會晚間發布新聞稿批評夏立言此行，「對我國家整體利益已造成嚴重傷害」。（記者季相儒／攝影）

國民黨副主席夏立言結束訪陸行程返台並舉行記者會稱「不負國人期望」、「政府應該感謝國民黨」。陸委會對此表示令人遺憾，且強調「對我國家整體利益已造成嚴重傷害」。

陸委會27日深夜發布新聞稿指出，對國民黨夏副主席等無視該會勸阻執意赴陸，「在軍演下曲意訪中，呼應對岸統戰旋律，甚至唾面自乾，對國內廣大民意絲毫不在意，作為國內最大反對黨，誠令人遺憾」。

對夏立言表示政府捏造事情來打擊國民黨，陸委會稱，「均非事實，本會表達高度遺憾」。

陸委會強調，台灣所有政黨都應對內良性競爭，對外團結一致，並與台灣人民團結一致，全力支持政府捍衛國家主權安全與台灣整體利益，「相信台灣社會對該黨赴陸造成的國內紛擾不安，分化國內團結意志，以及傳達錯誤訊息誤導國際視聽，對我國家整體利益已造成嚴重傷害」。

針對台商與柬埔寨詐騙案受困問題，陸委會也指出，政府持續關懷台商、積極營救在柬埔寨遭人口販運的台灣民眾。推動兩岸良性互動是雙方共同責任，我政府始終致力維護兩岸既有機制及協議運作，但中共卻堅持其錯誤的政治前提、拒絕對話溝通，亦未落實協議事項。

陸委會重申，朝野各界人士應清楚，任何涉及公權力的兩岸事務與交流溝通，都必須由政府務實處理，才能確保人民福祉及國家利益。

而對此次國共交流，陸委會強調，中共非法蠻橫以武力恫嚇台灣放棄主權，一方面極限施壓傷害台灣民眾安全福祉，另方面藉國共交流顛倒是非、侈言保障我方權益，完全是統戰、分化與欺騙。

陸委會呼籲在野黨，認清北京當局才是破壞台海和平的始作俑者，應強烈反對北京當局侵犯台灣的主張與行徑，不應落入中共營造一中、歸責我政府的劣質操作陷阱之中。

陸委會 國民黨 中共

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