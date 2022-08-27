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美國會議員持續訪台 國台辦：謀獨注定失敗
美國聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）25日至27日訪台，26日並接受總統蔡英文接見，大陸國台辦發言人馬曉光27日表示，正告民進黨當局，企圖拉攏外部反華勢力謀「獨」挑釁，注定失敗。
馬曉光說，一段時間來，美國國會一些議員打著所謂「非官方」名義「竄訪中國台灣地區」，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，我們（大陸）堅決反對。
他說，正告民進黨當局，企圖拉攏外部反華勢力謀「獨」挑釁，注定失敗。
昨晚，大陸外交部也發布新聞稿稱，中方對此強烈不滿和堅決反對，強調將「繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。」
蔡英文26日上午接見「美國聯邦參議員布萊克本訪問團」時指出，面對威權主義國家對世界秩序帶來的干擾及威脅，民主國家更應該團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線，並期盼共享民主價值的國際夥伴深化經貿合作，共同打造更有韌性、更安全的供應鏈，一起創造區域的穩定及繁榮。
布萊克本致詞時表示，期待持續幫助及支持台灣，讓台灣能夠保持自己的獨立及自由。
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