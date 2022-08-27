夏立言訪陸今下午抵台 國民黨：應多為在陸台人發聲

國民黨副主席夏立言訪中，接連和海協會會長張志軍、國台辦副主任陳元豐餐敘後，預計今下午抵台。國民黨今發新聞稿表示，夏立言26日上午與上海台商、台師及台胞座談，會中皆認為國民黨應扮演兩岸互動的橋梁，暢通兩岸溝通平台，多為在陸台灣民眾發聲，維護合法權益。

國民黨指出，夏立言26日和上海台商協會會長張簡珍等在陸台人座談，台胞們都表示，任何政黨都不應為了選舉輕易否定在陸台灣民眾對兩岸的付出，而自2020年以來，因疫情及封控的影響，台灣民眾在陸發展或多或少都受到影響，應多為在陸台灣民眾發聲。

國民黨也表示，26日晚間夏立言則和福建地區的台商、台胞、台師們座談，與會人士說，兩岸和平是兩岸關係重中之重，政客不該為了選舉操弄民意，挑起兩岸敵對而失去和平，另也呼籲，為緊急醫療急難救助的必要，強烈建議盡快恢復小三通。

夏立言則表示，這次參訪期間不是沒有不同意見，但也聽到更多贊成與鼓勵的聲音，正面肯定此行的積極意義，也會把聽到的許多陳情問題，反映給陸方，以期獲得合理解決。

夏立言指出，回台後會將所見所聞和在陸台灣民眾意見呈現給相關單位和台灣社會，即使兩岸有再大分歧，相信兩岸能夠更有智慧來化解衝突，用更大的包容尋求共識，透過持續的交流合作和溝通對話，共同努力維繫海峽兩岸和平。