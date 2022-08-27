夏立言今返台 綠委：告訴全世界國民黨站在中國那一邊

國民黨副主席夏立言預定今天返台，民進黨立委林靜儀說，當國際民主國家都站在台灣旁邊，國民黨做出動作告訴全世界，站在中國那一邊，世界所不能認同角色。民眾黨團總召邱臣遠則說，夏立言返台後，應該明確交代行程，公開透明，在兩岸膠著下，蔡政府也要負起最大溝通責任。

林靜儀說，全世界都關注中共對台加強軍演、軍艦對台威脅，中國內部防疫政策緊縮，入境必須隔離，夏立言冒著麼多成本還要去，說要去見台商跟台生只是幌子、擋箭牌，國民黨大陸事務部主任參加線上政治意味強烈研討會，提出主張中華民國是主權獨立國家嗎？提出對軍演反彈嗎？且還違背行前承諾，在國內反彈聲浪大，仍堅持出訪中國和官員見面。

邱臣遠說，目前兩岸局勢緊張，中共對台軍演、經濟制裁，出訪時機不恰當，到底夏立言能不能精準表達主張跟訴求？返台後該跟國人釋疑，包括公開行程都要透明，甚至對中國說了什麼，有無表達台灣人民對軍演抗議？在兩岸膠著下，雙方對應平台未啟動，不管任何政黨或團體出訪都要公開透明。

邱臣遠說，執政黨也不能再消極面對，畢竟中國大陸仍有很多台商、台生，主責單位不能卸責，也要關心台商，開議後會進入預算會期，國防預算又增加，軍備緊張下，執政黨仍要有溝通管道，務實地面對兩岸關係。