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陸委會主委邱太三 9月6日將在華府演講說明兩岸政策

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會主委邱太三，9月6日將在華府說明政府的兩岸政策。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會主委邱太三，9月6日將在華府說明政府的兩岸政策。（圖／聯合報系資料照片）

政府的兩岸政策將有最新的說明，陸委會表示，主委邱太三將會赴美國華府演講，並說明近期情勢觀察以及中華民國政府的兩岸政策，及與美國學者舉行交流。

陸委會26日晚間發布新聞稿稱，邱太三將在美東時間9月6日應邀於美國布魯金斯學會（The Brookings Institution）發表專題演講，另將出席9月7日由陸委會委託遠景基金會與新美國安全中心（CNAS）合辦之國際研討會開幕致詞。

陸委會表示，邱太三在布魯金斯學會的演講將以「守護台灣民主 確保台海和平」為題，說明近期情勢觀察及中華民國政府的兩岸政策，並由該學會副總裁Suzanne Maloney及資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）主持與交流。

另在新美國安全中心舉辦之「台灣、演進中的世界及兩岸關係（Taiwan, Evolving World & Cross-Strait Relations）」研討會，將探討中共二十大及對美中台關係之啟示、印太新政經秩序等議題，出席學者包括該中心副總裁Paul Scharre、遠景基金會執行長賴怡忠等。

陸委會強調，透過台美智庫合作方式舉辦研討會迄今已邁入第13年，有助傳達我方政策立場，爭取國際支持。陸委會稱，中共近期持續加大對台文攻武嚇等複合式施壓，升高台海及區域緊張情勢，已引起國際社會高度關切，台灣是區域負責任的一方，冷靜不躁進、理性不挑釁，但也不會退縮，將堅定捍衛國家主權和安全，堅守民主自由防線，致力維護台海和平現狀。

此行邱太三亦將拜會美方官員、相關智庫等，就兩岸關係交換意見，不過陸委會並未透露將會由哪些美方官員出面與邱太三交流。

另外，國民黨副主席夏立言25日與中台辦副主任陳元豐會面，新華社報導稱，陳元豐提及陸方採取的反制行動是「正當、正義之舉」，陸委會晚間再次表達強烈抗議與不滿。陸委會強調，對岸一方面藉各項施壓，傷害台灣民眾安全福祉，國台辦卻刻意藉國共交流侈言重視保障我方權益，其卸責、顛倒是非操作，只是凸顯其統戰欺騙本質。

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