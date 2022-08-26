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裴洛西讓台海緊張！共軍東部戰區 稱近日在台灣周邊進行實戰演練

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為東部戰區海軍安陽艦戰士在瞭望。圖取自東部戰區
圖為東部戰區海軍安陽艦戰士在瞭望。圖取自東部戰區

據東部戰區26日發布最新消息指出，中共解放軍東部戰區近日在台灣島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，且釋出多張演練圖片。並強調「這是根據台海形勢變化組織的常態化軍事行動。」

東部戰區同時表示，「戰區部隊將持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權安全和台海地區和平穩定。」

此前，陸方已發布在福建沿海進行實彈訓練。福建海事局微信公眾號「福建海事」24日發出航行警告指，26日6時至21時，和27日6時至21時將在福清市沙埔鎮目魚島，和莆田市南日鎮東月嶼附近海域實彈射擊訓練，期間禁止船舶駛入。而這也是距離台灣最為接近的區域之一。

在美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發台海局勢緊張，中共開始進行圍台軍演，包括在東海、南海等地實施多輪演習。7月底，共軍也在平潭島東部海域實施實彈射擊訓練。

中共解放軍東部戰區稱近日在台灣周邊實戰演練。圖為東部戰區戰機在戰備巡警。圖取自東部戰區
中共解放軍東部戰區稱近日在台灣周邊實戰演練。圖為東部戰區戰機在戰備巡警。圖取自東部戰區

福建 台海 中共 裴洛西

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