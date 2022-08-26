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陸方稱多位滯柬台人求救 陸委會：目的是混淆主權認知

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中國大陸駐柬埔寨使館稱已收到十數份台灣人求救訊息，陸委會26日晚間回應稱這是混淆國際對我國主權認知，我方絕不會接受。（圖／聯合報系資料照片）
中國大陸駐柬埔寨使館稱已收到十數份台灣人求救訊息，陸委會26日晚間回應稱這是混淆國際對我國主權認知，我方絕不會接受。（圖／聯合報系資料照片）

中國大陸駐柬埔寨使館發布消息稱，已收到十數份台灣民眾的求救訊息，陸委會26日晚間表示，這是陸方刻意發布新聞操作、混淆國際對我國主權認知，強調絕不會接受。

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣民眾在海外遇有緊急特殊狀況，政府駐外館處均會竭盡全力提供國民海外協助。對於柬埔寨人口販運的案件，目前行政院已召集成立組成專案小組積極處置，並持續營救國人，除主動清查可能受害者並協助立案，也積極透過外交管道與各國政府合作。

陸委會批判陸方稱，大陸國台辦利用柬埔寨議題「刻意發布新聞操作」，表面上宣傳提供幫助，實質目的卻在混淆國際上對我國主權的認知、否定中華民國存在的客觀事實，我方絕不會接受。同時，對陸方藉機對台統戰分化的惡劣行徑，嚴正表達不滿。

此前，大陸國台辦發言人馬曉光曾在8月19日，針對柬埔寨詐騙議題表示「在海外的台胞遇到什麼困難，都可以及時聯繫中國駐外使領館尋求幫助」。

而大陸官媒環球時報26日引述大陸駐柬埔寨使館統計資訊指出，8月20日以來陸續收到十數份台灣民眾通過電話、郵件等方式的求助資訊，其中絕大多數是被逼從事網賭電詐活動，人身受到限制。

柬埔寨 陸委會 國台辦

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