中美又爆發新一輪互砍航班行動 陸批美：極不負責任

美國交通部25日公告，由於美國的航空業者多個飛往中國大陸的航班被取消，美國計劃自9月起也取消26個由中國國際航空、南方航空、東方航空、廈門航空承運的美國飛往中國的航班。

上海《第一財經》指出，這代表原本就供不應求的中美航線航班運力將再遭削減，除影響幾家中方航空公司的收益，將受到直接影響的還有原本計劃飛往中國大陸的乘客及中美航線票價。

根據通告，計劃被取消的中美航班包括國航，南航，東航和廈航的多個航班，幾乎涵蓋整個9月。美國交通部的公告表示，做出該決定是「出於公共利益的考慮」。

路透報導，對此，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇批評美國交通部的行為「極不負責任」，「毫無根據地暫停了航班」。劉鵬宇表示，中國對新冠疫情實施的「熔斷措施」是公平和透明的，適用於中外航空公司，並符合雙邊航空運輸協議。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，今年1月，美國交通部就曾宣布暫停中國四家航空公司44趟美國飛往中國大陸的航班。大陸外交部發言人趙立堅早前曾表示，美方為了一己之私，尋求例外和特殊待遇，無理取消中方航空公司航班，干擾中方航空公司正常運營，罔顧中外旅客生命健康安全，這種行為霸道無禮，極不負責。

大陸自2020年6月起，就以防疫為由，對入境中國的國際客運航班嚴格實施「熔斷措施」。所有入境中國的航班一旦被發現載有一定數量的確診旅客，航線將遭暫停數周時間，並因此引發美國採取相應的反制作為。