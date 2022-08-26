學者：星總理李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

新加坡總理李顯龍近期在該國國慶演說中提到區域緊張形勢，並呼籲新加坡民眾做好心理準備，對此學者劉復國解讀，這段談話可能暗示台海將有結構性變化。

據港媒中評社報導，政治大學台灣安全研究中心主任劉復國對李顯龍的談話進行分析。他認為李顯龍對於兩岸關係的理解非常深，過去也經常與北京高層進行會談，因此李理解到，北京方面對於完成統一的目標，是非常非常強烈的，不像台灣老百姓感覺上的那麼遙遠，也許李顯龍因職務關係，已經感受到或是聽聞到新進展的可能，所以才特別提到大家要做好心理準備。

劉復國判斷，李顯龍所言，應該是與北京希望完成和平統一的任務有相關聯，而且李顯龍提醒的也不僅是新加坡老百姓，當兩岸發生問題時，整個區域都可能受到震盪，也會直接衝擊到供應鏈，所以李顯龍講這些話，可能要用更高的層次去理解，他不是單指軍事方面或經濟方面，而是有比較廣泛的層面。

他強調，中國大陸慢慢在改變以西方為首的國際秩序，而這一切的起點就是台海，如果台海現狀被改變了，可能就會導向中國大陸將全面改變國際秩序，這是從李顯龍的談話當中，自己的推測與解讀，整體局勢與美台之間密集升高政治互動的態勢，是環環相扣的。

另外，國民黨智庫國家安全組召集人、前立委林郁方則分析，李顯龍對兩岸都有感情，所以講這個話，應該是希望兩岸不要發生戰爭，免得都受傷。李顯龍的父親，前新加坡總理李光耀曾經在自傳裡面透露，他們祖籍是廣東大埔，李光耀第一次出來選國會議員的時候，當地大埔同鄉會也出手幫忙，對李光耀、李顯龍而言，兩岸就是手心手背，如果兩邊都受傷，他們勢必會感到心疼。

林郁方認為，台灣連結東南亞與東北亞，甚至是連結美洲地區的交通要道，如果台海爆發戰爭，包括台灣東部海域，甚至是菲律賓海域一帶都會受到波及，對東南亞經濟活動造成干擾，衝擊很大，所以李顯龍當然希望戰爭不要爆發。李顯龍的做法，就是一個有遠見而且負責任的領導人，看問題的時候不能只看自己的利益，也要看整個地區的利益。