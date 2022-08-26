備戰中？福建省軍區展開「戰時政治工作骨幹」5天集訓

解放軍東部戰區微信公眾號26日發布消息稱，8月18日至22日，福建省軍區在龍岩古田幹部學院組織「戰時政治工作骨幹集訓」，「深入學習領會習近平強軍思想，重溫思想建黨、政治建軍原則，探尋我軍政治工作制勝密碼，回顧新型人民軍隊定型情景，集中學習研究勝戰機理，著力提升省軍區戰時政治工作水平」。

新聞稿稱，開班前，參與集訓的人員還被安排前往參觀古田會議舊址和紀念館，「探尋紅軍制勝密碼，汲取革命戰爭年代我軍政治工作的經驗」。

「古田會議」是指中國工農紅軍第四軍1929年12月28日至29日在福建省上杭縣古田村召開的第九次黨的代表大會。根據解放軍旗下《中國軍網》資料，這次會議確定的著重從思想上建黨和從政治上建軍的原則，為後來的「農村包圍城市」、「武裝奪取政權」道路思想的形成、發展和成功實踐奠定了基礎。

《中國軍網》稱，古田會議因此成為中共和解放軍建設史上的重要里程碑，具有深遠的歷史意義和重要的現實意義。

解放軍東部戰區表示，「戰時政治工作骨幹集訓」注重學研訓一體、思辯行結合，在培訓內容上加強體系設計，把思想提領與行動落實貫通起來。集訓採取小班化討論的形式，緊貼形勢、緊扣任務、緊盯對手，深入研析戰時政治工作作用機理。

這篇報導最後還引述毛澤東當年在閩西創作的《清平樂‧蔣桂戰爭》的一段文字：「紅旗躍過汀江，直下龍岩上杭。收拾金甌一片，分田分地真忙」。「大家紛紛表示，在履行新時代使命任務中，也要像革命先輩那樣扛紅旗、打勝仗」。

在文章下方經篩選過的第一則留言意有所指地表示，這場集訓是「為孩子歸家做提早準備」。