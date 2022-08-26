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美國參議員訪台 陸駐美使館：表明美方不希望台海穩定

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美國共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn，右）25日深夜抵達台灣，我國外交部北美司司長徐佑典代表政府接機。（圖／布萊克本辦公室提供）。
美國共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn，右）25日深夜抵達台灣，我國外交部北美司司長徐佑典代表政府接機。（圖／布萊克本辦公室提供）。

美國田納西州參議員布萊克本抵台訪問，對此大陸駐美使館發言人劉鵬宇指出，這表明美方不希望台海地區穩定，並抗議這是干涉中國內政，強調大陸會採取措施回應美國挑釁。

據路透報導，劉鵬宇在一份聲明中指出，北京將採取「堅決反制措施」，回應美國的挑釁。他還強調，「有關訪問再次證明，美方不願看到台海局勢穩定，不遺餘力挑起兩岸對抗，干涉中國內政」。

公開資料顯示，8月以來，已經有美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward Markey）、美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）、美國參議員布萊克本（Marsha Blackburn）組成四個團訪問台灣。

大陸官媒人民日報25日刊登全版「裴洛西竄台的若干事實」文章，強調國會是美國政府的組成部分，「國會議員竄台違背美國僅同台灣保持非官方關係的政治承諾，違反一個中國原則和中美三個聯合公報。美國政府有責任確保其對中方作出的政治承諾得到政府各個組成部分的遵守和執行」。其英文版也被大陸駐美大使秦剛、駐美使館發言人劉鵬宇在推特上面轉發。

對於大陸的立場，美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）則在25日記者會上表示，國會議員和民選官員訪問台灣已有幾十年，並且會繼續這樣做，這符合美國長期以來「一個中國」政策。

不過路透所提到的劉鵬宇對布萊克本訪台之聲明，並未出現在大陸駐美大使館官網當中。

美國 議員 布萊克本

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