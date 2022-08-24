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烏核電廠意外風險升 大陸籲有關當事方保持最大克制

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸常駐聯合國副代表耿爽23日在聯合國安理會審議烏克蘭核設施安全問題上，呼籲有關當事方保持最大克制。（截圖自中新社視頻）
大陸常駐聯合國副代表耿爽23日在聯合國安理會審議烏克蘭核設施安全問題上，呼籲有關當事方保持最大克制。（截圖自中新社視頻）

大陸常駐聯合國副代表耿爽23日在聯合國安理會審議烏克蘭核設施安全問題上，呼籲有關當事方保持最大克制，將烏克蘭扎波羅熱核電站意外風險降到最低。

耿爽指出，扎波羅熱核電站近日仍在遭受炮擊，令人擔憂。儘管砲擊尚未對核電站安全造成直接威脅，但情況隨時可能改變。他說，核設施的安全和安保問題沒有試錯餘地，任何一次意外事件都可能導致嚴重的核事故，對烏克蘭和周邊國家的生態環境和公共健康造成不可挽回的後果。

因此，耿爽表示，中方再次呼籲有關當事方保持最大克制，嚴格遵守相關國際法規定，認真落實國際原子能機構總幹事格羅西提出的七項支柱原則，避免採取危及核安全和安保的行動，將意外風險降到最低。

耿爽說，要從根本上消除扎波羅熱核電站的核安全風險，國際社會必須以負責任的方式推動局勢緩和降溫，在外交努力和政治解決上下功夫，引導當事方重回對話談判，早日實現停火止戰。

此前據路透報導，烏克蘭札波羅熱核電廠附近頻遭到砲彈和火箭襲擊，讓外界擔心可能造成核災。而烏克蘭也通報，俄軍飛彈擊中烏克蘭西南方的沃茲涅先斯克，距離烏克蘭第二大核電廠不遠。基輔當局下令，到25日都禁止舉辦和獨立日31周年有關的大型公開活動與集會。

烏克蘭 核電 聯合國

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