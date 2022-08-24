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邦交國聯合國聲援台灣 陸代表團批：不辨是非、干涉內政

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為位於紐約的聯合國總部。法新社
圖為位於紐約的聯合國總部。法新社

貝里斯、斯威士蘭、瓜地馬拉、聖文森及格瑞那丁等我邦交國23日發表聯合聲明，批評中國大陸在台灣周邊進行軍演對地區和平構成威脅，並呼籲維持台海現狀，引發大陸駐聯合國代表團不滿，發表聲明反批我邦交國「不辨是非、無端指責中國維護國家主權和領土完整的正當舉措，嚴重干涉中國內政」。

大陸駐聯合代表團23日深夜發表聲明稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。1971年聯大第2758號決議對此予以明確確認。

聲明表示，「堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是遵守國際關係基本準則的應有之義。發表聯合聲明的這些國家同台灣保持所謂『外交關係』，嚴重侵犯中國主權和領土完整，干涉了中國的內政，錯誤地站在世界上絕大多數國家的對立面，現在又發表歪曲事實、顛倒黑白的錯誤言論，無疑是錯上加錯。」

大陸駐聯合國代表團稱，中國在台灣島周邊海空域進行軍事演訓行動，是針對美國眾議院議長裴洛西訪台、外部勢力蓄意挑釁採取的必要回應，是正當、必要、適度的，符合國內法、國際法和國際慣例。

「挑起事端的不是中國，製造危機的不是中國。這些國家對近期外部勢力破壞中國主權和領土完整的事實視而不見，反而無理指責中方的正當舉措，喪失了最起碼的是非觀、公正性和獨立性。」

針對我邦交國呼籲維護「以規則為基礎的國際秩序」，大陸駐聯合國代表團辯稱，中方採取必要行動維護國家主權和領土完整，是在行使國際法所賦予的神聖權利，也是在捍衛國際關係的基本準則。

「如果任由主權平等、不干涉內政這樣的重要原則被拋棄，世界將重回叢林法則，超級大國將更加肆無忌憚地霸凌其他國家，這樣受害最深的肯定是廣大發展中國家和中小國家。」

聲明並再度強調，任何國家、任何勢力、任何人都不要錯估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。「我們有信心、有決心最終實現國家完全統一和中華民族偉大復興」。

聯合國 瓜地馬拉

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