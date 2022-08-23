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夏立言訪浙江 在陸台人：兩岸應多溝通化危機為轉機

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨副主席夏立言今前往杭州、浙江地區與台師、台生、台商共同座談。圖╱國民黨提供
國民黨副主席夏立言今前往杭州、浙江地區與台師、台生、台商共同座談。圖╱國民黨提供

國民黨副主席夏立言今前往杭州、浙江地區與台師、台生、台商共同座談。會中浙江台州創會會長、全國台企聯常務副會長李泓蘭表示，兩岸關係好，台灣才會好，人民生活也才會好，良好的投資環境和生活發展前景需要兩岸共同維護。

李泓蘭強調，來往兩岸台商台胞，希望國民黨能把最近兩岸緊張的形勢、對於大陸軍演、經濟制裁的擔心，透過面對面的交流，反映真實的心聲，「將危機變成轉機」。唯有兩岸交流合作，努力維持和平，才能真正符合兩岸民眾的利益。

夏立言回應，今天適逢823砲戰勝利紀念日，兩岸實在不能再重演過去戰爭所造成的遺憾；兩岸應共同努力維繫這得來不易的和平，繼續透過交流降低衝突風險。

夏立言一行人預計明（24）日上午搭乘高鐵前往昆山。下午將與江蘇地區台商、台胞座談。

台商 夏立言 國民黨

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