日本議員訪台 陸外交部批「背信棄義、包藏禍心」

日本自民黨籍眾議院議員古屋圭司到訪台灣後，大陸外交部表示強烈抗議，除批評這是「跟風作秀表演」外，也重批日本政府，強調「這種背信棄義、包藏禍心的行徑註定失敗」。

針對身為日華議員懇談會會長的古屋圭司率團訪台，大陸外交部傍晚發出「答記者問」，強調古屋圭司不顧陸方嚴正交涉，「執意竄訪中國台灣地區，粗暴干涉中國內政，公然違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。陸方表示，「對上述惡劣行徑強烈譴責，將採取堅決有力措施，捍衛國家主權和領土完整」。

大陸外交部強調，「台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義，日方曾向中方作出過鄭重承諾，日本對台灣殖民統治長達半個世紀，對中國人民負有嚴重歷史罪責，最應謹言慎行」。

大陸外交部並指，「日本個別政客為謀求政治私利，同『台獨』勢力勾連，跟風作秀表演；日本政府放任其政治操弄，損害中國主權和領土完整。這種背信棄義、包藏禍心的行徑註定以失敗告終，根本無法阻擋中國實現國家完全統一的歷史進程」。

大陸敦促日方「深刻反省歷史」，恪守中日四個政治文件原則和迄今承諾，停止在台灣問題上挑釁滋事，「不得在台海蹚渾水、謀私利，不要在錯誤的道路上越走越遠」。

不到一周前的八月十七日，大陸跟日本才在天津恢復舉行中斷兩年半的第九次「高級別政治對話」，當時中共中央外事辦主任楊潔篪向日本國家安全保障局長秋葉剛男強調台灣問題的重要性，並呼籲日方「樹立正確對華認知、奉行積極務實理性對華政策，堅持和平發展的正確方向，恪守中日四個政治文件和政治共識」。