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美CSIS兵推共軍侵台 陸學者：警惕該推演是認知戰一環

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸學者認為美國智庫CSIS的兵推是認知作戰的一環。圖為美軍航空母艦雷根號。（美聯社）
大陸學者認為美國智庫CSIS的兵推是認知作戰的一環。圖為美軍航空母艦雷根號。（美聯社）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台觸動台海危機升溫。華爾街日報報導，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）近期兵推顯示台灣對共軍而言是嚴峻挑戰，大陸企圖攻台對印太地區深具毀滅性。對此，大陸國防大學教授楊育才23日於環球時報撰文表示，民間智庫的公開推演具有明確的目的性，他們要把成形的學術觀點表達出來，通過兵棋推演找原因，也因此這種推演往往更多服務於認知戰目的。

楊育才指出，相對於軍方盡量提供充分條件、追求逼近現實的秘密推演，民間智庫的推演往往根據簡單限定條件，操控推演環節，進而得出自己想要的結論。換言之，是既有觀點提供兵棋推演的證明。

所以，楊育才認為，這種推演具有很強的定向宣傳和輿論造勢的作用，也有的追求直接服務於現實政治需求，是政府或政府部門的利益或需求表達。他估計，CSIS的兵棋推演更可能是配合美國官方，與中方進行輿論戰和心理戰對抗的一種智庫型的「學術」表達。

他進一步指出，當前美方針對中方正在發動規模空前的「多域混合戰爭」，認知戰或認知心理戰貫穿其中。美國有龐大的媒體、網絡和訊息推送平台，有足夠強大的新聞傳播和輿論影響能力，民間智庫自然也能借以發揮「學術」影響力，成為美國發動認知戰中的工具。

此前，CSIS兵推結果顯示，共軍犯台後三周內擊沉兩艘美軍航空母艦，攻擊美軍駐日及關島基地，摧毀數百架美軍先進戰鬥機；共軍登陸後攻佔南台灣，但兩棲登陸艦隊遭美國與日本飛彈、潛艦攻勢殲滅，無法重新補給部隊。台灣守住台北，北京的長程彈道飛彈所剩不多，難以對抗美國依舊強大的海空軍力。該單位資深顧問坎西恩（Mark Cancian）說，這次兵推最大感想或許是：美台能成功保衛台灣。

據了解，CSIS該款兵推由坎西恩和麻省理工學院（MIT）與美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）專家耗時兩年設計。坎西恩說，相較於機密兵推，這款公有領域的兵推設計者希望和更多人分享結果。

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