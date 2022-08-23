展示反電子戰能力 共軍公布「電磁藍軍」對抗演練影片

《央視軍事》近日公布一則短影音，揭秘解放軍海軍首支「電磁藍軍」部隊。報導稱，解放軍海軍某試驗訓練區作為首支「電磁藍軍」部隊，是檢驗解放軍主戰艦艇電磁應對水平的「試金石」。該試驗訓練區開展過上百萬次仿真推演，在艦艇編組作戰研究上取得了重大突破。

央視軍事稱，16年前，一支以新裝備試驗鑒定為主的共軍科研部隊，轉變成組織主戰艦艇訓練的「電磁藍軍」，並從實戰出發打磨建設藍軍力量，「既要瞄準強敵的動態，還要跟上裝備更新換代，專攻紅軍『軟肋』打造逼真實戰環境摔打磨煉部隊」。

解放軍海軍某試驗訓練區司令員杜剛說：「海上網電專業藍軍的建設實際上是設了一道邁入現代海上戰場的門檻，讓紅方感受到未來戰場的嚴酷壓力。如果我們的紅軍部隊不經過海上網電複雜環境下的錘煉，它就進入不了未來海戰，過不了電磁關、過不了網電關，就打不贏現代戰爭。」

大陸軍事評論員宋忠平向北京青年報微信公眾號《政知圈》解讀稱，可以把海軍的電磁作戰部隊理解為海軍裝備的鑒定中心、戰法訓練模擬中心。

「新式武器裝備定型前都必須經受嚴苛電磁環境的考驗，否則再先進的裝備都無法勝任現代化實戰任務。海軍『電磁藍軍』部隊可以各種各樣的電磁頻譜信號來對海軍的艦艇、裝備進行密集的『轟炸式』電子干擾，模擬強敵打造實戰化環境」，宋忠平說。

他強調，電子戰的攻防是一個「無煙的戰場」，對現代化、信息化戰爭至關重要。「在信息化的實戰環境中，如果在電磁對抗中落敗，裝備性能不論多麼先進也無法有效發揮效能。因此這個『無煙的戰場』甚至可以左右戰爭的勝負。」

央視軍事還透露，該試訓區應用的紅藍對抗仿真推演系統，開展過上百萬次仿真推演，制定了多種典型應對作戰預案，在艦艇編組作戰研究上取得重大突破。

「總結而言，實戰中的電磁環境極度複雜，會出現數以萬計的可能和各類信號交叉干擾」，宋忠平說，仿真推演系統可以簡單理解為一套完整的、可模擬各種頻率、功率電磁頻譜信號的系統。通過模擬各種信號交織、組合的可能，來系統檢驗裝備的作戰效能，發現問題解決問題。

「這也是仿真推演上百萬次之巨的緣由，也只有這樣我們才能將電子戰能力打造得紮實、穩妥。」宋忠平表示，解放軍非常重視電磁兼容和電磁干擾/抗干擾能力建設，各軍兵種的各類武器裝備都需要經歷嚴苛的電磁環境考驗。

美國《防務新聞》周刊也曾報導稱，中國越來越重視電子戰，其重要程度已經和包括海陸空在內的傳統戰爭類型相當。未來在爆發衝突時，解放軍可能會運用電子戰為每一支戰鬥部隊和戰勤部隊提供支持。