美國印第安納州長訪台 陸外交部：已提嚴正交涉

美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）於8月21日至24日訪台，22日晉見蔡英文總統。中國大陸外交部22日回應稱，已就印第安納州州長侯康安「竄台」，向美方提出嚴正交涉。

根據大陸外交部網站晚間公告，大陸外交部發言人稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題始終是中美關係中最重要最敏感最核心的問題」。

大陸外交部又稱，中方一貫堅決反對美以任何形式、任何名義與台開展官方交往，已就印第安納州州長侯康安「竄台」向美方提出嚴正交涉。並稱，中方敦促美有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台一切形式官方往來。

侯康安此次率領經貿及學術代表團訪問台灣，是自新冠疫情爆發以來首位來台訪問的美國州長。

訪台期間，侯康安及訪問團成員將晉見蔡英文總統、接受外交部長吳釗燮款宴，並拜會相關政府機關及我國半導體廠商代表；侯康安另將簽署及見證多項促進台灣及印第安納州的經貿及科技產學合作的備忘錄，共同強化雙邊專業人才互動及連結。