港壹傳媒蘋果日報六前高層 擬就違反港版國安法認罪

香港壹傳媒和旗下香港《蘋果日報》六名高層打算就違反《港版國安法》的指控認罪。他們將面臨串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，以及串謀刊印、發佈、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪名。

據《星島日報》報導，這六人為壹傳媒前行政總裁張劍虹、香港《蘋果日報》前副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、前主筆馮偉光（筆名盧峰）和楊清奇（筆名李平）。

香港高等法院星期一（8月22日）針對六名被告，連同壹傳媒創辦人黎智英，以及三家《蘋果日報》相關公司涉嫌違反《港版國安法》的案件展開管理聆訊。法官認為，案件須盡快排期審訊，並提到六名決定認罪的被告。

六名被告與壹傳媒創辦人黎智英被控在2019年4月1日至2021年6月24日，串謀刊印、發佈、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物，以及請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國大陸。

他們所面對的罪名包括串謀勾結外國或者境外勢力危害「國家安全」，以及串謀刊印、發佈、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物。