消息人士：李上習不下已成定局 兩岸更可能開戰

8月15日大陸神祕的北戴河會議宣告結束，結束的標誌是李克強南下深圳，首度出面向鄧小平銅像獻花，並宣示堅持改革開放路線，絕不走回頭路。海外一些媒體據此及李召開重要省分經濟工作會議之新聞待遇優於習近平等蛛絲馬跡，立即斷言習下李上已成定局。而部分擁習派媒體則從李克強獻花宣言隨後在大陸網路遭全面封殺推導出，李氏向鄧小平銅像獻花及宣言是其政治生命的最後輓歌，是他的政治告別演出，習近平連任第三任期已無懸念。

但一大陸消息人士向本報透露，「習下李上」及習近平連任第三任期的說法雖有一定合理性，但均不準確，正確的說法應是「李上習不下」。

該消息人士解釋說，「李上」是指李克強在中共20大後更上層樓，接任總書記一職，主管黨政。「習不下」是指習近平在20大後仍掌握國家主席、軍委主席二職，主管軍權。

習近平「不下」的最大理由是習要在第三任期內解決台灣問題。

故可以說「李上習不下」的政治格局對兩岸關係而言：兩岸戰爭的可能性不是降低，而是大大增強了。

消息人士認為，台海戰爭風險增強的理由有三：

一、習近平的中國夢重要標誌就是國家統一，而台獨是中華民族復興的主要障礙，是中華民族肢體上的毒瘤，必除之而後快。習近平所以能持續第三任期，就是聲稱能解決台灣問題。

二、習近平的專制型人格使然。專制型人格視人命如草芥，台海戰爭造成的生靈塗炭根本不在其考慮範圍之內。

三、島內洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應，台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲，習對此也深信不疑。

當然真正的台海戰爭將十分慘烈，絕不如洪秀柱等人宣稱的輕而易舉。但面對台海戰爭，台灣的命運由人不由己，最主要在於美軍介入與否，如果美軍介入，台灣會慘勝，但仍會淪為一片廢墟，如果美軍不介入，台灣會慘敗，最終被共軍吞併。這兩種結果均非台灣樂見，故亟應避免。

消息人士點出，幸運的是，「李上習不下」的政治格局也為台灣方面避免台海戰爭提供了可能。

「李上習不下」的政治格局就是雙龍治水，所以李克強在台灣問題上也將有很大的發言權。因為李克強堅持改革開放路線，必然會啟動一定程度的政治體制改革，這就為和平解決台海問題提供了可能。因為兩岸的分歧主要在於「一中」的內涵，大陸堅持的是「專制一中」，而台灣不反對的是「民主一中」，反對的是「專制一中」，所以大陸啟動政治改革走向民主化就不會反對「民主一中」，則兩岸關係就可以走向冰融漸消、春暖花開。

具體地說，消息人士主張，蔡英文不能再在兩岸問題上含糊其辭，無所作為，而要洗心革面勇敢前行，奮然提出「憲政一中，民主統一」。台灣方面就可化被動為主動，倒逼大陸走向民主化，實現兩岸繁榮共存。

為什麼說蔡英文提出「憲政一中，民主統一」就可化解兩岸戰爭危機，實現兩岸繁榮共存？

消息人士說明，其理由亦有四點：

一、蔡英文政府並不堅持台獨路線。其親信國安局長陳明通就曾委請其藍營友人向中共表明，蔡英文任內絕不搞台獨，中共也回話，只要不獨就不會攻台。故陳明通在立法院就公開宣稱，中共在蔡英文任內絕不會攻打台灣。

二、蔡英文多次宣稱，政府在中華民國憲法及架構下處理兩岸關係，其實質就是「憲政一中」原則，不過大陸冥頑不化未予理會而已。

三、唯有大陸民主化，台海、世界才能和平安全，故「民主統一」有其必要。以美國為首的西方各國政府懼怕中國民主化，因為中國一旦民主化，立刻會成為世界第一強國，世界秩序就會為兩岸中國人所主導。故西方各國對中國民主化均口惠而實不至。現大陸有可能啟動政治體制改革，如台灣政府再伸出援手，大陸內部響應者必然眾多，大陸民主化必事半功倍。

四、「民主統一」的最終要件是大陸民主化，但在大陸完全民主化之前保證台灣自由繁榮的措施，就是設立聯合國台灣特區。台灣成為聯合國特區，就相當於華盛頓特區之於美國，台灣作為政治實體與各國一樣享有投票權，其國際地位將大大提升，台灣的自由繁榮當然會完全得到保障。

該消息人士最後總結道：北戴河會議後，大陸未來五年「李上習不下」的政治格局已形成——雙龍治水難為水！對台灣來說，戰爭的風險將增大而不是降低，但台灣在面臨危機的同時也迎來了轉機。如蔡英文政府順應時勢，勇敢提出「憲政一中，民主統一」，兩岸將迎來繁榮共存的新時代，台海乃至世界的和平將得到有力保障。如果蔡英文能啟動兩岸民主統一大業，得到諾貝爾和平獎是小事，其歷史地位也將超過孫中山，因孫中山推翻千年帝制雖有功，但引進共產專制是其重大罪過。

蔡英文走出關鍵一步將改變兩岸歷史；歷史也選擇了蔡英文，正期待蔡英文跨出這關鍵一步！