被控煽動顛覆國家政權 港支聯會前副主席獲准保釋

已解散的香港支聯會前副主席何俊仁，被控《港版國安法》下煽動他人顛覆國家政權罪後一直被還押，直至星期一（8月22日）獲准保釋。

綜合網媒「香港01」和《明報》，70歲的何俊仁被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞「中華人民共和國」憲法所確立的「中華人民共和國」根本制度，或推翻」中華人民共和國」中央政權機關。

何俊仁因參與2020年未經批准的維園集會，去年9月被判刑10個月，加上須執行之前案件刑期，總刑期為18個月。他在上月刑滿前到西九龍裁判法院申請保釋，被國安法指定法官、主任裁判官羅德泉拒絕。

何俊仁本月15日再到香港高等法院申請保釋，國安法指定法官陳仲衡聽罷雙方陳辭後，押後至星期一（22日）再作決定。法官陳仲衡批准何俊仁以70萬港元現金保釋。

其他保釋條件包括，何俊仁女兒和弟婦人事擔保各20萬港元、交出所有旅遊證件、不得離港、每週到警署報到三次、遵守凌晨零時至早上7時的宵禁令、不得直接或間接以任何方式，作出、發放或轉載任何可能被視為違反國安法，或香港法例中危害國家安全罪行的言論或行為，以及不得直接或間接以任何方式聯絡外國官員、議員、任何級別議會成員，或其他服務於以上人員的人等。