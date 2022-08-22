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華爾街日報：習近平可能於9月中旬訪中亞 與普亭及其他領導人會面

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中國大陸國家主席習近平。（新華社）
中國大陸國家主席習近平。（新華社）

華爾街日報中文版22日報導，知情人士透露，中國國家主席習近平正準備前往中亞，在9月中旬的一場地區峰會上與俄羅斯總統普亭和其他領導人會面。

報導稱，其中一些知情人士說，習近平臨時增加訪問行程是因為美國眾議院議長裴洛西於本月早些時候訪問台灣，這被北京方面視為西方對中國加大施壓。

參與籌備定於9月15-16日在烏茲別克撒馬爾罕市舉行的上海合作組織年度峰會的人士透露，習近平的辦公室本周暗示他可能親自出席，但提醒說他的計畫仍有可能改變。

這些知情人士說，習近平的辦公室還開始準備在該峰會的空檔與巴基斯坦、印度和土耳其領導人舉行雙邊會議，這些國家的領導人也在制定出席計畫。

習近平上一次出訪是2020年1月17日對緬甸的國是訪問，後因新冠疫情爆發，習近平未再出國訪問。

習近平 華爾街日報 俄羅斯 普亭

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