與夏立言座談 廈門台商關心「九二共識」表態

國民黨副主席夏立言21日上午與廈門台商座談，據與會台商指出，他們向國民黨反映了小三通、子女求學和兩岸司法互助、財稅、產品原產地論證等問題，希望代為向兩岸官方反映，並關心國民黨對「九二共識」的看法，會上夏立言也明確表態，國民黨支持「九二共識」、不支持「台獨」。

因疫情影響，夏立言一行20日出關，晚間與廈門市委相關人員、台商等餐敘後，21日上午在廈門湖悅華飯店，和台商進行小型座談會，原本的大型座談會改至26日下午舉行。會後，夏立言一行預計出發廣州，與珠三角台商、台生、台眷座談，接著到長三角，再返回廈門後回台。

廈門市台協會長吳家瑩指出，重啟小三通，是福建台商最關切的議題，他們還反映台資企業在陸發展現狀，以及疫情期間兩岸青年朋友、小孩子就學，以及兩岸司法互助、租稅、產品論證問題等。

吳家瑩說，兩岸民間交流日益密切，台灣人在大陸遇到的司法、租稅問題越來越多，以前兩岸洽談相關協議時，均已觸及到一些核心部分，但後來就停頓了，沒有繼續簽約或未生效。此外，如何讓台灣的產品可以更順利的行銷到大陸等，都是台商關切和反應的議題。

據悉，夏立言在會上向台商表示，他們是在「捍衛中華民國、捍衛台灣的權益」，希望兩岸之間和平、安定的發展。他強調，「我們有責任維持兩岸的和平，目前可以做的，就是主席（朱立倫）要我們聽，要我們關心」，「並轉達你們（台商）的建議，來監督政府（指台灣政府）」。

對於連日來的紛擾，夏立言也說，「我們不能做的事情，就是別人說的我們賣台」。他直言，「要賣東西得先有東西才能賣，現在國民黨不執政，沒有談判、簽署任何協議的問題，這在兩岸條例裡規定得很清楚」。

值得注意的是，由於國民黨主席朱立倫訪美時，對「九二共識」的表述引發爭議，吳家瑩說，台商也關切國民黨對九二共識的態度，不只是對大陸的表態，還有在台灣內部，因為這對在大陸經商的企業非常重要，兩岸之間的交流才能更明白、更通暢。他說，夏立言也在會上明確表達，支持「九二共識」、不支持「台獨」。