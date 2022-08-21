印度外長蘇傑生：印中攜手 亞洲世紀才會到來

印度外長蘇傑生日前表示，印中兩國關係目前仍然處在極度艱難階段，但他同時也坦承，「亞洲世紀」的願景需要兩個亞洲大國的攜手合作方能實現。

蘇傑生當地時間18日做客泰國曼谷朱拉隆功大學，發表題為「印度就印太地區之願景」的主題演講，並在之後的記者提問中，對中印關係進一度解讀。

環球網引述《印度教徒報》19日報導稱，蘇傑生在18日的講話中多次提到「亞洲世紀」這一關鍵字。這一概念是國際社會對亞洲強勁發展勢頭做出的預期，認為亞洲地區如果能持續保持人口和經濟的發展趨勢，那麼這一大洲本世紀將在政治、文化等領域佔據主導地位。

蘇傑生在演講中呼籲與中國「攜手合作」，表示印中兩國只要聯手就能夠實現「亞洲世紀」的宏偉願景，反之則不然。

蘇傑生說：「我認為印中兩國存在很多攜手合作的理由，不一定僅限於斯里蘭卡的（援助）問題」。在他看來，攜手合作其實很符合兩國各自的利益，並稱希望中國也能具備看清局勢的智慧。

說完「合作」，蘇傑生還提及中印邊境問題，宣稱「中方在邊境做出那些事情之後，兩國關係目前正在經歷一個極其艱難的階段」。

環球時報採訪南亞問題專家、清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，蘇傑生提到邊境問題時，把責任歸咎於中國，但是印方很清楚整個問題的是非曲直。在當前複雜的地區形勢及國際背景下，中印更應該加強合作，而不是讓邊境問題阻礙了整個雙邊關係的發展。

大陸外交部發言人汪文斌19日就蘇傑生上述表態表示，中國領導人曾經指出，中印兩國不發展起來就不是亞洲世紀。真正的亞太世紀或亞洲世紀是要等到中國、印度和其他一些鄰國發展起來，才算到來。中印是兩大文明古國、兩大新興經濟體、兩大鄰國，兩國共同利益遠大於分歧。