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陸媒：共軍新型火箭炮還可發射反艦飛彈和彈道飛彈

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
東部戰區陸軍部隊8月4日在台灣海峽實施遠程箱式火箭炮實彈射擊。（新華社）
東部戰區陸軍部隊8月4日在台灣海峽實施遠程箱式火箭炮實彈射擊。（新華社）

解放軍八月初「圍台軍演」。「解放軍報」頭版報導，在對台演訓中「打頭陣」的遠程箱式火箭炮改變了戰爭的形態和面貌。另有陸媒稱該型「遠箱火」還可發射反艦飛彈和彈道飛彈

「解放軍報」昨天（20日）頭版刊登「遠火」（長程火力）作為共軍陸軍新質作戰力量。報導稱，東部戰區陸軍多台新型遠端箱式火箭炮，對台灣海峽東部特定區域進行精確打擊。無人機即時回傳的打擊畫面顯示：精確命中海上目標區域，打擊取得預期效果。

文章指出，陸軍炮兵部隊逐步實現數位化、資訊化、機動化和綜合化，由單一作戰平台轉變為全方位、多功能作戰平台，從平面偵察到立體感知，從覆蓋摧毀到精確打擊，當中「遠箱火」的箱式模組化設計，可降低戰時裝填彈藥時間，同時可發射多種彈藥，遠端火箭炮兵成為新一代火力精兵。

陸媒東方網日前撰文披露，解放軍191型遠程箱式火箭炮於2019年中共建政70年國慶閱兵中首次亮相。關於其可攜載的彈種，除了不同口徑火箭彈外，該型「遠箱火」還可發射反艦導彈和彈道導彈。

該報導指出，中國北方工業公司研製的外貿型AR-3火箭炮除了可以發射不同口徑的火箭彈，還能夠發射火龍-480戰術彈道導彈和TL-7B反艦導彈。因此，解放軍自用的191型「遠箱火」應該具備同樣能力。

北京青年報旗下的「政知君」引述軍事評論員宋忠平解讀稱，解放軍的新型「遠箱火」具備類似美國海馬斯火箭炮系統的彈炮合一能力，既能發射火箭彈也可發射戰役、戰術導彈。此外，解放軍的遠火力量能夠做到堪比導彈的精準度和射程，這也被外界認為是解放軍遠火力量的獨到之處。

他說，以日前在台灣周邊演訓來看，解放軍的遠火射程達到了300-400公里，可以跨越台灣海峽打擊島內目標。

解放軍報的文章稱，作為陸軍轉型的代表之一，遠火力量是打贏未來資訊化戰爭的「新質鐵拳」。不僅改變戰爭的形態和面貌，也改變戰爭準備的理念和週期。

宋忠平分析稱，解放軍遠火力量具備精度高、射程遠、成本低廉等特點。以台海的軍事準備來舉例，遠火可以從大陸發射，跨越台灣海峽打擊台島目標。這些目標如果選擇用常導力量施行打擊，有些「殺雞用牛刀」，成本相對高昂。而依靠廉價、精准的遠火力量，不但打得準更能打得起。

宋忠平稱，火箭軍擁有的中程彈道飛彈射程大都在500公里以上。依靠火箭軍的彈道飛彈來打擊近程目標，能力上當然沒問題，但威脅性較為單一，成本角度來看也確實「大材小用」。

他說，陸軍以新型「遠箱火」為核心形成的新質作戰力量，可以完美地承接500公里以下近程目標的精準打擊任務。在戰時，可以和火箭軍分工打擊，也可以一起進行複合式飽和攻擊，對敵威脅大大增加，成本上也會顯著降低。

宋忠平最後強調，不要小看裝備消耗的成本問題，這牽扯到戰爭準備週期長短、彈藥準備數量和戰時快速補充等重要問題。

火箭 解放軍 彈道飛彈

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