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陸智庫：美「雷根」號航母若航行台灣海峽等於自殺

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
北京智庫、「南海戰略態勢感知計畫」公布美「雷根」號航母近期的航行軌跡圖。（直新聞）
北京智庫、「南海戰略態勢感知計畫」公布美「雷根」號航母近期的航行軌跡圖。（直新聞）

美航空母艦「雷根」號已返回日本母港，未如部分人士期待的航行台灣海峽。北京智庫、「南海戰略態勢感知計畫」主任胡波表示，「雷根」號航母如果航行台灣海峽，基本上等於戰略挑釁和戰術上的自殺。

「南海戰略態勢感知計畫」雖是民間組織，但是具有官方背景的智庫，經常提供外國機艦第一手的動態消息。深圳衛視「直新聞」20晚間播出胡波的訪問。

胡波表示，有人稱「美軍要派遣航空母艦穿越台灣海峽」，本身這個傳言就是個謠言。首先美國從來沒有說過這種話，美國幾個高官說的都是美國將有軍艦和飛機穿越台灣海峽，當然這個都是「例行公事」的成分，每個月都會有美軍的軍艦穿越台灣海峽，所以這本身不是個大新聞。但是有媒體和相關一些專家，特別是台灣的，將它移花接木，聲稱「美軍要派遣航空母艦穿越台灣海峽」，所以這個傳言就是不真實的。

第二，從實際情況來看，對美國而言，這不是一個非常好的選擇。因為從政治上講，這對中國大陸來講是高度的挑釁。從軍事上講，這基本等同於自殺。台灣海峽狹窄，對美軍的大型平台不是很友好。另外，水文條件很複雜，特別是水深情況；交通狀況也非常繁忙，所以大型軍艦、大型的平台從台灣海峽過的時候，都是高度緊張的，因為要防備被包括漁船等船隻給撞了。

更何況從戰術上講，形勢越緊張，它越不會把航空母艦放在台灣海峽或者跟台灣海峽相近的區域。離得越近，中國能打擊航母的工具就越來越多，而且以現在中國軍力，美軍的航空母艦在台灣海峽或者台灣海峽周邊基本上就是一個靶子。

美軍相當清楚，和平時期如果中美關係好，美國還有可能讓航空母艦從台灣海峽過，關係越不好，雙方競爭越激烈，對抗越激烈，它越不可能讓航空母艦從台灣海峽經過。

所以理性選擇的話，如果有這種計畫的話，基本上等於戰略挑釁和戰術上的自殺。

胡波表示，從「雷根」號航跡來看，七月底至八月初它主要任務就是為美國眾議長裴洛西護航，任務完成後，它馬上就離開了這片區域，就是往日本本島的方向前進。

8月4日至8月19日，「雷根」號的航跡非常奇怪，是它在菲律賓海進行了多次的往返，有的人說繞圈，有的說各種的動作，它的目的，第一個是對外宣示自己在這個地方有存在，另外也是希望一旦有什麼事態發生，能夠及時反應，因為它一旦返回母港，要想再次部署的話，這個週期可能會更長。

直新聞問：有評論說，「雷根」號過去兩周多的航跡證明了美國對台灣地區沒有安全表態，也不會有安全表態？

胡波稱，從這次事件來講，「雷根」號航母對台灣的形勢，至少它的部署、它的行動，沒有直接針對台海局勢。這個前提是建立在美國認為台海當前或一段時間不會有危機的情況之下，如果美國認為台海真的有比較嚴峻的危機的話，「雷根」號航母的部署可能要另當別論。所以不能根據這一次經驗來判斷以後台海一出事，美國的航母就會跑，或者美國不會關注，也不會介入台海事務。這是兩回事。

這次之所以特殊，第一是因為美軍不希望在這次事件上為台灣出頭，第二個前提就是美國人並不認為當前是一個危機狀態。當然美國自身理虧，但美國人不這麼認為，因為這個事件完全是美國挑起來的。

美國不會公開講，但至少可以明確判斷的，第一個就是它不希望在比較微妙的時刻，對台灣有任何的特別是行動上的承諾，或對台灣有任何行動上的保證，以防台灣有更多過激的動作。第二，它也是判斷台海當前不會有嚴峻的事態發生，所以有一定的置身度外的空間。

美國「雷根」號航空母艦打擊群。（法新社）
美國「雷根」號航空母艦打擊群。（法新社）

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