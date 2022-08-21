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陸駐柬大使館：台灣同胞就是中國公民 將提供保護

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸駐柬埔寨大使館發出公開信，稱台灣同胞就是中國公民，可以向中國大使館求助。（中國駐柬大使館官網）
大陸駐柬埔寨大使館發出公開信，稱台灣同胞就是中國公民，可以向中國大使館求助。（中國駐柬大使館官網）

我國人近期受高薪誘惑赴柬埔寨工作遭到毆打、性侵、轉賣甚至拘禁，大陸駐柬埔寨大使館20日發出「致在柬台灣同胞的一封信」，稱台灣同胞就是中國公民，有困難請找中國大使館。

這封信稱，維護台胞的合法權益是中國駐外使館的職責。在柬埔寨，無論是在接種新冠疫苗的「春苗行動」中，還是解救遇困同胞，我們對台灣省籍中國公民從來都是一視同仁予以重視」。

公開信說，台灣同胞可以直接聯繫中國駐柬大使館，使館將一如既往，提供及時高效的領事保護服務。使館還公布多條求助電話。

在此之前，包括大陸外交部、國台辦均已表示，台灣同胞可以直接向柬埔寨、泰國、緬甸等中國大使館求助，大使館會積極查找、解救相關人員。

柬埔寨首相洪森三年多前曾表示，台灣民眾若在柬埔寨遇到問題，可以向中國駐柬大使館尋求協助。當地媒體「柬中時報」曾在2019年3月報導，有台灣購屋者在金邊投資公寓遇到糾紛，要求柬埔寨有關當局出面協助。但洪森當時說，柬埔寨恪守一中政策，台灣是中國的一個省，台灣人也是中國公民，所以在柬埔寨的台灣人遇到問題，也可以到中國駐柬大使館尋求協助。

柬埔寨 大使館 台灣人

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