快訊

血氧下降…不捨家人心碎 傳余苑綺盼「最後只要先生在場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美媒：習近平計劃9月出訪中亞 或將與普亭會晤

德國之聲／ 德國之聲
大陸國家主席習近平。圖／德國之聲中文網
大陸國家主席習近平。圖／德國之聲中文網

美國《華爾街日報》報導，參與籌備的消息人士透露，習近平正在準備9月中旬前往中亞，出席在烏茲別克舉行的上合組織峰會。峰會期間他會與俄羅斯總統普亭等其他國家領導人會面。

一些消息人士透露，北京臨時增加了習近平這次的中亞之行，原因是美國眾議院院長裴洛西本月早些時候的對台訪問。中方認為這是西方對中國加大施壓。中方在裴洛西訪問台灣之後，才開始計劃習近平出席上合組織峰會。知情人士表示，中國擔憂在台灣問題上，與華盛頓緊張關係的加劇或將導致意外的軍事衝突。

中國官員說，習近平此次出訪中亞釋放出的信號是，希望與非美國盟友的國家建立更緊密的安全關係，以此作為對抗西方遏制中國努力的堡壘。

上合組織領導人峰會將於9月15至16日在烏茲別克的撒馬爾罕舉行。俄羅斯官媒塔斯社6月曾報導，普亭計劃出席峰會，但沒有提到他與習近平的會晤。

中國外交部、克里姆林宮、烏茲別克外交部、上合組織都沒有立即回應華爾街日報的置評請求。有上合組織外交官預計，習近平會出席會議，但他是親赴峰會還是線下出席，尚沒有做出最後決定。

上合組織成立於2001年6月15日，成員國包括中國、俄羅斯、吉爾吉斯、塔吉克、哈薩克、烏茲別克、印度和巴基斯坦。土耳其於2012年成為該組織的對話伙伴。

《華爾街日報》早些時候曾報導，習近平計劃在今年11月前往印尼峇厘島出席G20峰會，並可能與美國總統拜登和普亭等大國領導人進行會面。印尼總統佐科威的一位顧問表示，習近平和普亭將出席今年11月中旬在印尼峇厘島舉行的G20峰會。此前，佐科威本人也在接受彭博社採訪時稱習近平和普亭都「會來」。

不過，印尼總統府官員暫時未對要求確認該消息的問詢作出回應。中國外交部，克里姆林宮都沒有對此發表評論。如果成行，這將是拜登就任美國總統以來兩人的首次面對面會晤。不過，參與籌備工作的人士也指出，這些準備工作仍處於早期階段，可能會發生變化。

自2020年1月出訪緬甸後，習近平僅在今年6月30日短暫離開大陸，前往香港參加香港回歸25周年的慶祝儀式。

(綜合報導)

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

習近平 普亭

相關新聞

索羅門建基地台將墜「中國債務陷阱」？陸使館：偽命題

索羅門群島宣布將向中國大陸貸款約合20億台幣，將由大陸華為公司、中國港灣工程公司承建該國寬頻基地台建設。有澳媒指出這是「...

美媒：習近平計劃9月出訪中亞 或將與普亭會晤

美國《華爾街日報》報導，參與籌備的消息人士透露，習近平正在準備9月中旬前往中亞，出席在烏茲別克舉行的上合組織峰會。峰會期間他會與俄羅斯總統普亭等其他國家領導人會面...

大陸研製新一代運載火箭 2030年可將太空人送上月球

北京時間8月20日1時37分，中國大陸在西昌衛星發射中心以長征二號丁運載火箭，成功將遙感三十五號04組衛星發射升空，該衛...

四川停電停產停業 廣安人：又要封城了？

中國連日高溫乾旱致用電量暴增，水電大省四川也面臨供電吃緊，水電發電量降到只有五成。廣安市昨天要求市內所有工業企業停產，大...

阻中企買美農田、農企 美擬立法禁投資

中國阜豐集團去年11月宣布在美國北達科他州的大福克斯市建造一座玉米加工廠，為此購入370英畝（約合14973畝）的農田。...

陷柬緬騙局 再6港人求救 港府查犯罪集團在港代理人

港人疑被誘騙到東南亞國家遭禁錮及被迫從事非法活動的事件曝光後，求助苦主人數不斷增加，今年1月以來，政府接獲的求助個案累計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。