美媒：習近平計劃9月出訪中亞 或將與普亭會晤

美國《華爾街日報》報導，參與籌備的消息人士透露，習近平正在準備9月中旬前往中亞，出席在烏茲別克舉行的上合組織峰會。峰會期間他會與俄羅斯總統普亭等其他國家領導人會面。

一些消息人士透露，北京臨時增加了習近平這次的中亞之行，原因是美國眾議院院長裴洛西本月早些時候的對台訪問。中方認為這是西方對中國加大施壓。中方在裴洛西訪問台灣之後，才開始計劃習近平出席上合組織峰會。知情人士表示，中國擔憂在台灣問題上，與華盛頓緊張關係的加劇或將導致意外的軍事衝突。

中國官員說，習近平此次出訪中亞釋放出的信號是，希望與非美國盟友的國家建立更緊密的安全關係，以此作為對抗西方遏制中國努力的堡壘。

上合組織領導人峰會將於9月15至16日在烏茲別克的撒馬爾罕舉行。俄羅斯官媒塔斯社6月曾報導，普亭計劃出席峰會，但沒有提到他與習近平的會晤。

中國外交部、克里姆林宮、烏茲別克外交部、上合組織都沒有立即回應華爾街日報的置評請求。有上合組織外交官預計，習近平會出席會議，但他是親赴峰會還是線下出席，尚沒有做出最後決定。

上合組織成立於2001年6月15日，成員國包括中國、俄羅斯、吉爾吉斯、塔吉克、哈薩克、烏茲別克、印度和巴基斯坦。土耳其於2012年成為該組織的對話伙伴。

《華爾街日報》早些時候曾報導，習近平計劃在今年11月前往印尼峇厘島出席G20峰會，並可能與美國總統拜登和普亭等大國領導人進行會面。印尼總統佐科威的一位顧問表示，習近平和普亭將出席今年11月中旬在印尼峇厘島舉行的G20峰會。此前，佐科威本人也在接受彭博社採訪時稱習近平和普亭都「會來」。

不過，印尼總統府官員暫時未對要求確認該消息的問詢作出回應。中國外交部，克里姆林宮都沒有對此發表評論。如果成行，這將是拜登就任美國總統以來兩人的首次面對面會晤。不過，參與籌備工作的人士也指出，這些準備工作仍處於早期階段，可能會發生變化。

自2020年1月出訪緬甸後，習近平僅在今年6月30日短暫離開大陸，前往香港參加香港回歸25周年的慶祝儀式。

(綜合報導)

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