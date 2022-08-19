2022天津台博會化整為零 9月辦津台投資合作洽談

自2010年起舉辦的「天津·台灣商品博覽會」（天津台博會），今年將一改過去集中展示商品的形式，轉換到在天津的台資企業門市，以線上、線下結合的購物節形式舉行，為期一個月，8月20日開跑。大陸國台辦發言人馬曉光19日同時宣布，第十四屆津台投資合作洽談會將於9月20日舉行。

馬曉光19日宣布，為期一個月的2022年「天津·台灣商品博覽會」將於8月20日起在天津舉辦，第十四屆津台投資合作洽談會將於9月20日在天津舉辦。

他說，本届天津台博會改變過去集中展示台灣商品的模式，轉換到在津台企的門市舉行，採取線上線下相結合的管道，以「920嗨購節」的形式，組織包括康師傅、統一企業、呷哺呷哺、德克士、捷安特、鼎泰豐、凑凑等數百家在津台資餐飲、食品、電子、醫療用品、運動器械等企業和實體店鋪參與。

馬曉光說，期間將展開新品發布、實地探店、互動參與、惠民讓利等系列活動，呈現台灣美食和商品的獨特魅力，為台資企業搭建形式多樣的銷售平台，拓展更多發展機遇。

天津於2008年起舉辦「津台投資合作洽談會」，2010年起舉辦「天津台博會」，其中，「天津台博會」過去由台灣外貿協會、天津市政府合作舉辦時期，叫做「天津台灣名品博覽會」，簡稱「天津台灣名品展」，通常選址天津梅江會展中心，在為期一周內的博覽會中，推介台灣商品。

2016年後，因兩岸關係生變，2017年名品展改由全國商業總會主辦，叫做「天津·台灣商品博覽會」，隔年2018年，博覽會再改由大陸全國台企聯和天津市政府合作舉辦至今，但都延續在大型會展中心，集中展示台灣商品的模式。

國台辦在發言人應詢中，並未說明此次博覽會形式調整的原因。

北方網報導，天津市政府19日也就此召開記者會，天津市商務局二級巡視員徐鳳成表示，已經把「920嗨購節」納入「品質生活節」之中，作為其中的一項重要活動，將在文宣推廣、 消費券發放等方面給予大力支持。