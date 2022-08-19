快訊

新北傳凶殺命案 男疑與同住友人爆口角「被砍多刀」身亡

獨／陸官251名學生食物中毒 供膳廠商「梓官區漁會」說話了

2022天津台博會化整為零 9月辦津台投資合作洽談

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
2012年，台灣貿協旗下台北貿易中心與天津市政府共同主辦的天津台灣名品展，在天津梅江會展中心登場。圖／取自中國台灣網
2012年，台灣貿協旗下台北貿易中心與天津市政府共同主辦的天津台灣名品展，在天津梅江會展中心登場。圖／取自中國台灣網

自2010年起舉辦的「天津·台灣商品博覽會」（天津台博會），今年將一改過去集中展示商品的形式，轉換到在天津的台資企業門市，以線上、線下結合的購物節形式舉行，為期一個月，8月20日開跑。大陸國台辦發言人馬曉光19日同時宣布，第十四屆津台投資合作洽談會將於9月20日舉行。

馬曉光19日宣布，為期一個月的2022年「天津·台灣商品博覽會」將於8月20日起在天津舉辦，第十四屆津台投資合作洽談會將於9月20日在天津舉辦。

他說，本届天津台博會改變過去集中展示台灣商品的模式，轉換到在津台企的門市舉行，採取線上線下相結合的管道，以「920嗨購節」的形式，組織包括康師傅、統一企業、呷哺呷哺、德克士、捷安特、鼎泰豐、凑凑等數百家在津台資餐飲、食品、電子、醫療用品、運動器械等企業和實體店鋪參與。

馬曉光說，期間將展開新品發布、實地探店、互動參與、惠民讓利等系列活動，呈現台灣美食和商品的獨特魅力，為台資企業搭建形式多樣的銷售平台，拓展更多發展機遇。

天津於2008年起舉辦「津台投資合作洽談會」，2010年起舉辦「天津台博會」，其中，「天津台博會」過去由台灣外貿協會、天津市政府合作舉辦時期，叫做「天津台灣名品博覽會」，簡稱「天津台灣名品展」，通常選址天津梅江會展中心，在為期一周內的博覽會中，推介台灣商品。

2016年後，因兩岸關係生變，2017年名品展改由全國商業總會主辦，叫做「天津·台灣商品博覽會」，隔年2018年，博覽會再改由大陸全國台企聯和天津市政府合作舉辦至今，但都延續在大型會展中心，集中展示台灣商品的模式。

國台辦在發言人應詢中，並未說明此次博覽會形式調整的原因。

北方網報導，天津市政府19日也就此召開記者會，天津市商務局二級巡視員徐鳳成表示，已經把「920嗨購節」納入「品質生活節」之中，作為其中的一項重要活動，將在文宣推廣、 消費券發放等方面給予大力支持。

馬曉光 國台辦

延伸閱讀

國台辦說助台胞 蘇貞昌：柬埔寨犯罪 因一帶一路致暴起暴落

大陸出手！國台辦：台胞可聯繫柬埔寨中國使領館求助

世界職業技術教育 首屆大會天津揭幕

國台辦點名後 人民日報加大力度痛批我駐美代表蕭美琴

相關新聞

港媒：習近平布局涉台人事 重福建經歷「更重政治忠誠」

中共即將在今秋召開20大，領導人習近平力拚3連任，香港媒體就涉台領域人事的可能變動預測，其中國台辦主任的人選側重政治忠誠...

美方質疑中共改變現狀 陸方駁：是美國領導人支持台獨

美國眾議院議長裴洛西訪台之後造成美中台三邊關係變化，有美國官員指是中共改變了現狀。大陸外交部對此回應稱，「是美方違背一中...

兩岸開戰該疏散國寶？ 馮明珠：誰會蠢到攻擊故宮文物

兩岸若是爆發戰爭，是否需要疏散國立故宮博物院的文物、尤其是否疏散到美國、日本，近期受到兩岸輿論的關注，對此故宮前院長馮明...

央視聲稱 解放軍戰機演訓時有不明飛機逼近中國領空

《央視軍事》微博18日傍晚公布一則影片與消息稱，近日在東海某海域，解放軍東部戰區海軍航空兵「海空雄鷹團」在一次夜間空戰對...

復刻俄羅斯手段？中共藉軍演對台認知作戰 國安人士曝3目的

中共近期藉由「台海實彈演練」對台認知作戰，國安人士今天指出，中共刻正師法俄羅斯對烏克蘭認知作戰手法，藉美國眾議院議長裴洛...

陸駐美大使：裴洛西訪台傷害了中國人民尊嚴和感情

大陸駐美大使秦剛近日接受外媒訪問時表示，美國眾議院議長裴洛西訪台「傷害了中國人民的民族尊嚴和感情」，他也強調中美關係正在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。