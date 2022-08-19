大陸學者：裴洛西訪台並未觸動「反分裂國家法」

近期美中台關係陷入一定的緊張，不過大陸復旦大學教授沈丁立以兩個原因為主，論證中美關係仍是「有驚無險」，尤其是他認為裴洛西訪台並未觸動到大陸的「反分裂國家法」。

大陸智庫「海外看世界」18日深夜刊出沈丁立對於美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）、日本前防衛大臣石破茂訪台的評論，他認為裴洛西訪台「表面上似乎引爆巨震，但實質卻是波瀾不驚」。

具體理由有二：第一是裴洛西訪台，並未觸動中國大陸「反分裂國家法」的任何一條。該法規定，如果出現台灣獨立的事實，或者出現導致台灣獨立的重大事變，或者和平統一的機會完全失去，那麼，中國大陸將啟動以非和平方式實現國家統一的程序。

沈丁立指出，「誠然，即使裴洛西此次沒有訪台，『台獨』勢力早已在台灣坐大，但終究還未突破法理『台獨』的極限」。

他更指出，「如果說由於裴訪台導致了台灣獨立，那也未免太看重了她的分量。可以說，即使是拜登總統（Joe Biden）出訪台灣，也未必導致台灣獨立。還有，如果有人相信由於裴訪台而使兩岸和平統一的希望徹底失去，那大陸也就太不自信了」。

第二個理由在於，核武器國家不打核戰，既是信條也是規律。他強調，中美雙方力避核戰，在現在與將來，都是共同信奉的國家理性。避免由常規力量衝突升級成核戰，同樣是彼此共用的智慧。即使裴洛西訪台，中美理性管控分歧，必然是雙方鬥爭的底線。

對於未來情況，沈丁立預估，「中美纏鬥可能還會更加尖銳」。他指出，如果美國通過「台灣政策法案」，將台灣升格為美國的非北約盟國，恣意為「台獨」壯膽，也不排除歷史規律失效的可能。

如果美國還邀請台方參加由華盛頓發起的今年將線上下舉行的第二屆民主峰會，美國也將繼續塑造北京雷達螢幕上的敵對感知。如果美國成功地推動北京認為「反分裂國家法」的相關條件已被觸動，「那無疑將是華盛頓玩火過了頭」。