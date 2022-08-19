快訊

柬埔寨園區生活曝光！每天精神喊話、洗腦「詐騙是對的」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸駐美大使：裴洛西訪台傷害了中國人民尊嚴和感情

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸駐美大使秦剛近日接受半島電視台英文頻道節目專訪，強調裴洛西訪台傷害了中國人民的民族尊嚴跟感情。（圖／取自大陸駐美大使館官網）
大陸駐美大使秦剛近日接受半島電視台英文頻道節目專訪，強調裴洛西訪台傷害了中國人民的民族尊嚴跟感情。（圖／取自大陸駐美大使館官網）

大陸駐美大使秦剛近日接受外媒訪問時表示，美國眾議院議長裴洛西訪台「傷害了中國人民的民族尊嚴和感情」，他也強調中美關係正在走下坡，雙方互信程度低是因為美國「中國恐懼症氾濫」。

據大陸駐美大使館官網訊息，秦剛16日接受半島電視台英文頻道「底線」（The Bottom Line）節目主持人、「國會山報」特邀編輯克萊門斯（Steve Clemons）專訪，秦剛表示，裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台是「魯莽的挑釁之舉，是對美台實質關係的升級，違背美方在中美三個聯合公報中作出的承諾」。

他強調，大陸反對強烈還因為裴洛西訪台時，「宣稱美國和蔡英文當局站在一起，而蔡英文所屬的民進黨把謀求『台獨』明確寫入了黨綱，美方這就是在為『台獨』分裂勢力撐腰打氣」。

對於主持人提問，美國國安系統都曾對裴洛西訪台表達關切，認為會觸發緊張，陸方是否感到欣慰？秦剛則回應，「我們只看結果」。

他指出，國會是美國政府的一部分，有義務遵守和履行美國的外交政策，「任何國家都只有一套外交政策，總不能行政部門有一套，國會另有一套吧。我們對已經發生的事態強烈不滿，認為美國行政部門沒有為勸阻她竄訪盡力」。

對於台灣問題，秦剛反駁主持人認為是美國人民更支持「自由」的論點，他強調台灣問題「從根本上說不是民主和自由的問題，而是中國國家主權和領土完整的問題，是中國人民的民族尊嚴問題」。

他並指出，「當中國人民看到佩洛西竄訪台灣，給『台獨』分裂勢力站台時，反應非常強烈。這是公然挑釁，傷害了中國人民的民族尊嚴和感情」。

對於中國大陸與美國關係，秦剛強調「現狀非常令人擔憂，正在走下坡路」。他認為美國確實存在「中國恐懼症」，而且還在蔓延，「中國科學家、中國留學生在美越來越感到不安全。我們各領域正常交流合作也受到這種恐懼的負面影響」。

對於雙方如何恢復互信，他指出需要回到最本源的東西，「即美方應公正客觀地看待中國的發展意圖，牢記兩國共同利益和責任遠大於分歧。不應讓差異或分歧阻礙雙邊關係發展，成為對抗和敵視的理由」。

裴洛西

延伸閱讀

加拿大議員團10月訪台 杜魯道政府稱尊重此決定

美媒提問「兩岸統一進程是否會加速？」 陸駐美大使：有些人過度緊張

中基協下發通知 要求私募機構落實制裁裴洛西

陸圍台軍演暫告段落 美亞太助卿：北京對台會持續加壓

相關新聞

夏立言明出關 擬上海會劉結一

近日大陸多地疫情升溫，正在廈門隔離的國民黨副主席夏立言一行可能受到影響。國民黨大陸事務部主任林祖嘉昨受訪表示，仍盡量按原...

港民主派初選涉國安法 29人認罪

香港民主派二○二○年立法會選舉前舉行初選，有四十七人被控違反香港國安法、串謀顛覆國家政權案，戴耀廷、黃之鋒等廿九人承認控...

陸駐美大使：裴洛西訪台傷害了中國人民尊嚴和感情

大陸駐美大使秦剛近日接受外媒訪問時表示，美國眾議院議長裴洛西訪台「傷害了中國人民的民族尊嚴和感情」，他也強調中美關係正在...

內捲研究室／進軍大陸24年的IKEA掀關店潮 年輕人為何不愛逛了？

中國大陸微博上出現了一條熱搜「年輕人為何不愛逛宜家了」，宜家是台灣熟知的IKEA，中國大陸喜歡用它的中文名字。這一熱搜可能跟中國新聞周刊的一則報導有關，因為IKEA三個月內關了大陸兩家店，這顯然是有原因的，這則報導的標題是一個問號，「宜家不受年輕人喜歡了？」

8港人被「賣豬仔」仍困於緬甸 聯手大陸外交部營救

據星島日報報導，香港也有多人被「賣豬仔」到柬埔寨及緬甸等東南亞國家，被迫從事詐騙等不法活動，甚至遭受不人道待遇，生死未卜...

央視聲稱 解放軍戰機演訓時有不明飛機逼近中國領空

《央視軍事》微博18日傍晚公布一則影片與消息稱，近日在東海某海域，解放軍東部戰區海軍航空兵「海空雄鷹團」在一次夜間空戰對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。