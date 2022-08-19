8港人被「賣豬仔」仍困於緬甸 聯手大陸外交部營救

據星島日報報導，香港也有多人被「賣豬仔」到柬埔寨及緬甸等東南亞國家，被迫從事詐騙等不法活動，甚至遭受不人道待遇，生死未卜。香港保安局昨日證實，今年初以來共收到20名港人求助，其中10人已返港，2人還留在當地，無安全疑慮，另有8人仍被困於緬甸。

香港文匯報表示，香港保安局已成立專責小組與大陸外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館及總領事館、國際刑警組織等保持密切聯繫，將採取一切方法營救這8人。

香港保安局副局長卓孝業表示，8名仍受困於緬甸的港人，相信其人身自由受到限制，港府會繼續透過不同方法及渠道盡力施救。但他坦承，要救出這8人有一定困難，因為目前仍未能完全掌握他們的位置。

香港警方聯絡事務科高級警司陳樂生稱，今年1月接到第一宗個案，但6月起數字開始上升。因此香港警方上個月已經在臉書發布影片，兩度呼籲香港市民求職時要小心，對於不拘學歷或工作經驗，但報酬異常優厚的工作機會應有所警惕，慎防被「賣豬仔」。

香港油尖旺前區議員余德寶表示，接獲兩起家屬求助個案，兩人均是20多歲男子，今年6月經網上認識的「朋友」介紹前往緬甸打工，抵達後被要求參與詐騙活動，直至達到指定金額才能離開。

香港文匯報表示，香港保安局2012年起鑑於緬甸局勢已發出黃色旅遊警示，提醒前赴當地港人提高警惕，非必要避免到緬甸北部及西部各邦及鄰近中國內地、寮國和泰國邊界地區。因應近期案件，保安局也在外遊警示網頁「其他資訊」加入提防海外工作騙案的宣導。