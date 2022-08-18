李克強南下、習近平北上 釋放了哪些訊息？

8月16日至17日，李克強在深圳考察。據中國媒體報導，他表示，「要鞏固經濟恢復基礎，將穩增長放在更突出位置」，特別強調「對外開放是基本國策，中國將堅定不移擴大開放，對國企、民企、外企及合資企業等各類企業在政策支持上一視同仁」。他也強鼓勵深圳創業者「敢闖敢試、不驕不躁」。

中國媒體「鳳凰網」的一篇文章稱之為「旋風之旅」，稱李克強在深圳「開了一個座談會去了四個地方，時間和地點的選擇都蠻耐人尋味」。

這裡的「一個座談會」指的是李克強主持召開經濟大省政府主要負責人經濟形勢座談會。四個地方分別是「深圳龍崗區的領創天下產業園」、「鹽田港」、「蓮花山」和「新能源汽車巨頭比亞迪全球總部」。在蓮花山公園，李克強向鄧小平同志銅像敬獻了花籃。

「傳遞什麼信號？」

這篇刊登在「鳳凰網」、來自「瀟湘散人」的文章標題即為「李克強考察深圳去這些地方 傳遞什麼信號？」作者認為，在中國經濟呈現疲軟跡象、下半年經濟恢復面臨不少挑戰的當下，李克強這次來廣東，「是『打氣』之旅，是傳遞信心之旅，某種程度上來說，也是『督戰』之旅。」

文章提到，7月廣義貨幣（M2）增速維持高位，但社融堪憂，說明市場主體不願意借錢擴張，信心缺乏。李克強在這個時間點在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會，來打起、傳遞信心，同時要經濟大省發揮穩定經濟的關鍵支撐作用。

作者寫道，李克強總理深圳行的三個關鍵詞是「改革開放、科技創業、民營企業」，認為「這次去了創業產業園，又去了民營企業比亞迪，風向標意味濃厚」。

「黃河、長江不會倒流」

在推特等社媒上，流傳著不少李克強在深圳的圖片、影片。一些是這位總理直接面對群眾們講話。在一些室外拍攝的圖片和影片中，李克強沒有配戴口罩。那些聚集在周圍、聽他講話的群眾也沒有戴口罩。在另一些圖片中，可以看到李克強向鄧小平銅像獻花。

此外，社媒上流傳著一段李克強在深圳鹽田港講話的影片。其中，李克強說：「中國開放還要繼續往前推進，黃河長江不會倒流，鹽田港的水也是會滔滔不絕……。」不過，這段鹽田港講話的影片沒有出現在中國主流媒體上。

習近平北上「回顧遼沈戰役勝利進程」

在李克強南下考察的同時，中共中央總書記、中國國家主席習近平8月16日、17日在遼寧錦州市、沈陽市考察調研。通過中國官媒的圖片可以看到，在室外場合，這位中國一把手及其隨行人員、會面群眾也沒有配戴口罩。據報導，習近平在沈陽來到基層訪問，關注老舊小區改造、教育「雙減」工作等內容，強調「黨始終在人民身邊」。

此外，在錦州期間，習近平先後考察了遼沈戰役紀念館和東湖森林公園。據中國官媒報導，習近平在遼沈戰役紀念館「回顧東北解放戰爭歷史和遼沈戰役勝利進程」。

遼沈戰役又稱遼沈會戰，是第二次國共內戰「三大戰役」（也稱三大會戰）之一。在這場戰役後，解放軍控制了東北全境。遼沈戰役是三大戰役（還有淮海和平津）中最先開始的，三大戰役均以中共勝利告終。

官媒《人民網》在8月17日刊文「鑑往知來——跟著總書記學歷史丨遼沈戰役勝利使中國的軍事形勢進入一個新的轉折點」。

在目前兩岸緊張升級的背景下，習近平「回顧東北解放戰爭歷史和遼沈戰役勝利進程」，引發了一些聯想和猜測。

據《聯合早報》報導，有分析認為，習近平在這個時間點上考察遼沈戰役紀念館，「釋放出台灣問題是國共內戰歷史遺留的問題，屬於中國內政，以及中共有能力收復台灣的信號」。台灣軍事評論員亓樂義也對「自由亞洲電台」說，習近平在台海緊張之際考察遼沈戰役紀念館，是「再一次向國內民眾發出隨時準備戰勝敵人的宣傳動員」。

「說明中國領導人高度重視目前的經濟情況」

不過，《聯合早報》採訪的台灣兩岸關係專家趙春山教授則認為，習近平的考察行程應是事先就安排好的，「此次考察遼沈戰役紀念館，和目前的台海局勢沒有直接關係」。

報導也援引北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍分析，稱習近平和李克強在「北戴河時間」後分別在遼寧和廣東現身，「說明中國領導人高度重視目前的經濟情況，力圖穩住南北兩大經濟板塊」。

今年以來，中國經濟面臨下行壓力。根據中國官方數字，今年7月的中國多項經濟指標均低於預期；而今年第二季度中國GDP同比增長0.4%，創下兩年來新低。

據中國官媒報導，在這次遼寧考察時，習近平強調：「要貫徹黨中央決策部署，堅持穩中求進工作總基調，統籌疫情防控和經濟社會發展工作，統籌發展和安全，完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅定不移推動高質量發展，扎實推進共同富裕，加快推進治理體系和治理能力現代化，深入推進全面從嚴治黨，在新時代東北振興上展現更大擔當和作為，奮力開創遼寧振興發展新局面，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。」

（綜合報導）

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